В Одессе погибли люди: подробности и последствия атаки дронов 22 февраля (фото)

В Силах обороны Юга сообщили, что враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа «Shahed-131/136».

Свою атаку рашисты усилили ракетами, выпустив их из самолетов тактической и стратегической авиации, которая находилась над акваторией Черного моря.

Были использованы ракеты типа Х-31П и Х-22. Ни одна из них, к счастью, до берега не долетела и все они упали в море. По формулировке военных — ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Подразделениями противовоздушной обороны было сбито 9 дронов-камикадзе.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что один из пораженных над морем дронов, упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы. Его кріша и стены разрушилось, начался пожар. Из завалов удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех погибших. Сейчас пожар потушен и поисково-спасательная операция завершена.

О том, как проходила российская атака, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала по этой ссылке: Взрывы и стрельба в Одессе: ПВО отбивает российскую атаку