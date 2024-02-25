Кількість жертв повітряної атаки Одеси 23 лютого зросла

Кількість жертв атаки Одеси дронами ввечері 23 лютого збільшилася: одна з постраждалих жінок померла сьогодні в лікарні.
Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.
За його даними, в лікарні померла жінка 1952 року народження, яку рятувальники витягли з-під завалів. Одеситка пробула там близько двох годин.
Олег Кіпер також висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
Як повідомляло «Одеське життя», увечері п’ятниці, 23 лютого, рашисти в черговий раз атакували Одесу дронами-камікадзе.
Під час атаки уламки одного із збитих дронів впали на старий одноповерховий житловий будинок у Приморському районі міста. Через вік будівлі та її конструкції це призвело до сильних руйнувань. До того ж почалося загоряння.
В результаті 70-річний чоловік загинув на місці. Рятувальники дістали з-під завалів трьох жінок – усі вони отримали сильні опіки та множинні переломи. Постраждалих госпіталізували.
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