Новости Одессы и Одесской области

Сколько погибших и в каком состоянии пострадавшие после налета дронов на Одессу (фото)

Сколько погибших и в каком состоянии пострадавшие после налета дронов на Одессу (фото)

Один человек погиб и трое ранены после атаки беспилотников камикадзе на Одессу вечером 23 февраля 2023 года. О состояние пострадавших рассказали в областной военной администрации.

Вечер 23 февраля 2023 года выдался непростым для жителей Одессы. Российские агрессоры второй день подряд атаковали город дронами-камикадзе. Обломки одного из них упали на одноэтажный жилой дом в Приморском районе. Это привело к сильным разрушениям и возгоранию.

пострадавшая женщина на каталке

Одесские спасатели и медики эвакуируют пострадавшую

В результате один одессит погиб, троих доставили в больницы города в тяжелом состоянии. Олег Кипер, возглавляющий Одесскую областную военную администрацию, рассказал, что женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Спасатели вокруг пострадавшей женщины

Спасатели откапывают и достают из завалавов одесситку, раненую в результатате российской атаки.

Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.

Погиб 70-летний мужчина.

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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