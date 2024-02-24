Сколько погибших и в каком состоянии пострадавшие после налета дронов на Одессу (фото)

Вечер 23 февраля 2023 года выдался непростым для жителей Одессы. Российские агрессоры второй день подряд атаковали город дронами-камикадзе. Обломки одного из них упали на одноэтажный жилой дом в Приморском районе. Это привело к сильным разрушениям и возгоранию.

В результате один одессит погиб, троих доставили в больницы города в тяжелом состоянии. Олег Кипер, возглавляющий Одесскую областную военную администрацию, рассказал, что женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей.

Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% п.т. и переломы конечностей.

Погиб 70-летний мужчина.

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