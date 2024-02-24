Новости Одессы и Одесской области

Налет дронов: как доставали из-под завалов раненых одесситов (фото, видео)

Налет дронов: как доставали из-под завалов раненых одесситов (фото, видео)

После атаки российских беспилотников вечером 23 февраля 2024 года в Одессе погиб один человек и трое пострадали. Как откапывали и эвакуировали раненых, показали одесские спасатели.

Во время атаки обломки одного из сбитых дронов упали на одноэтажный жилой дом (старый жилой фонд) в Приморском районе. Из-за возраста здания и его конструкции это привело к сильным разрушениям. К тому же вспыхнул пожар.

В результате один одессит погиб на месте, ему было 70 лет. Трех раненых женщин достали из-под завалов и госпитализировали. Но состояние у всех тяжелое — у пострадавших сильные ожоги и множественные переломы. 

Пострадавшую достают из завалов

Пострадавшую после российской атаки одесситку достают из завалов.

Как разбирали завалы, доставали оттуда раненых и тушили огонь, видно из фотографий и видео, опубликованных Одесским областным управлением ГСЧС Украины в Одесской области.

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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