Налет дронов: как доставали из-под завалов раненых одесситов (фото, видео)

Во время атаки обломки одного из сбитых дронов упали на одноэтажный жилой дом (старый жилой фонд) в Приморском районе. Из-за возраста здания и его конструкции это привело к сильным разрушениям. К тому же вспыхнул пожар.

В результате один одессит погиб на месте, ему было 70 лет. Трех раненых женщин достали из-под завалов и госпитализировали. Но состояние у всех тяжелое — у пострадавших сильные ожоги и множественные переломы.

Как разбирали завалы, доставали оттуда раненых и тушили огонь, видно из фотографий и видео, опубликованных Одесским областным управлением ГСЧС Украины в Одесской области.

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