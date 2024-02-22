Новости Одессы и Одесской области

В честь убитого российской ракетой лоцмана назвали катер

В честь убитого российской ракетой лоцмана назвали катер

Администрация морских портов Украины (АМПУ) переименовала лоцманский катер в честь Сергея Сурина, погибшего в ноябре прошлого года, когда россияне атаковали гражданское иностранное судно, заходившее в порт «Южный» Одесской области.

Как сообщает пресс-служба АМПУ, в среду, 21 февраля 2024 года, на лоцманском катере «Лоцман Сурин» подняли государственный флаг.

Этот катер АМПУ передали французские партнеры, а коллектив филиала «Дельта-Лоцман» выступил с инициативой назвать судно в честь погибшего товарища.

Лоцман Сергей Сурин

Сергей Сурин. Фото АМПУ

Лоцман первого класса Сергей Сурин погиб при исполнении своих служебных обязанностей 8 ноября 2023 года в результате вражеской ракетной атаки на гражданскую портовую инфраструктуру порта «Южный». Ему было 43 года, из которых 15 лет он проработал лоцманом. Коллеги запомнили его как высококвалифицированного и опытного специалиста своего дела.

В церемонии подъема государственного флага приняли участие родные Сергея Сурина, а также руководство АМПУ и филиал «Дельта-Лоцман».

Глава ГП «АМПУ» Юрий Литвин передал семье погибшего фото катера и памятные документы Администрации судоходства о присвоении лоцманскому катеру имени Сергея Сурина.

За преданность делу и мужество при выполнении задач Указом Президента Украины Сергей Сурин посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

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Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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