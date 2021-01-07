Чем «отметился» в Одессе рождественский сочельник: главные новости дня

Вчера, в среду, 6 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о старте подготовки к новому курортному сезону и поручил своим замам обдумать, как освободить берег моря для отдыхающих.

Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета проводит анонимный опрос с целью определить потребности одесситов в социальных услугах.

В ближайшие рождественские выходные медучреждения Одессы будут работать по особому графику.

Также стал известен измененный график работы банков и служб почтовой доставки.

Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» высадили в Приморском районе Одессы 400 сосен.

В Одесской области посреди зимы прошла весенняя гроза, в некоторых селах жители фиксировали небольшой град.