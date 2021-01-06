Рождественский подарок: в Одессе высадили 400 сосен

Об этом сообщил у себя в Facebook одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

«Климатические изменения в Одесском регионе уже несколько лет подряд позволяют продлить сезон высадки деревьев до февраля. Сегодня коммунальное предприятие Горзелентрест высаживало крымскую сосну в Приморском районе. Насколько мне известно, в канун Нового года и Рождества здесь уже высажено 400 сосен. Вижу, что деревья высаживаются добротно и с любовью», – прокомментировал эколог.

Как стало известно, закупку деревьев оплатил меценат, пожелавший остаться неизвестным. Он пояснил, что это его подарок одесситам к Рождеству.

120 сосен высадили в парке Победы, а остальные – в сквере Олимпийском, на улице Генуэзской и на проспекте Гагарина напротив здания Одесской областной администрации.

Напомним, в ночь с 25-го на 26-е декабря прошедшего года неизвестные выкопали в парке Победы три сосны.

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Фото из Facebook Владислава Балинского