Рождественский подарок: в Одессе высадили 400 сосен

Сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест» высадили в Приморском районе Одессы 400 сосен.
Об этом сообщил у себя в Facebook одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.
«Климатические изменения в Одесском регионе уже несколько лет подряд позволяют продлить сезон высадки деревьев до февраля. Сегодня коммунальное предприятие Горзелентрест высаживало крымскую сосну в Приморском районе. Насколько мне известно, в канун Нового года и Рождества здесь уже высажено 400 сосен. Вижу, что деревья высаживаются добротно и с любовью», – прокомментировал эколог.
Как стало известно, закупку деревьев оплатил меценат, пожелавший остаться неизвестным. Он пояснил, что это его подарок одесситам к Рождеству.
120 сосен высадили в парке Победы, а остальные – в сквере Олимпийском, на улице Генуэзской и на проспекте Гагарина напротив здания Одесской областной администрации.
Напомним, в ночь с 25-го на 26-е декабря прошедшего года неизвестные выкопали в парке Победы три сосны.
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Фото из Facebook Владислава Балинского