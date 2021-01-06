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Как будут работать одесские банки и почта на Рождество?

Как будут работать одесские банки и почта на Рождество?

В ближайшие рождественские выходные, которые в этом году продлятся с 7 по 10 января, в Украине, и в частности в Одессе, будет изменен график работы банков и служб почтовой доставки.

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Так, по данным Нацбанка Украины, сегодня, 6 января, банки работают в обычном режиме, а с 7 по 10 января – выходные. В то же время банкоматы в праздничные дни будут работать.

Как проинформировали в пресс-службе «Новой почты», отделения оператора по всей стране также будут закрыты на Рождество, 7 января. Однако 8, 9 и 10 января они будут работать в обычном режиме.

Что же касается отделений «Укрпочты», то, согласно сообщению на сайте компании, в праздничный день, 7 января, по всей стране будет работать только 21 отделение. В частности, в Одессе будут открыты главпочтамт (ул. Садовая, 10), а также почтовые отделения 65501 (ул. Среднефонтанская, 26) и 65069 (ул. Героев обороны Одессы, 60). С 8 января отделения «Укрпочты» будут работать по обычному графику.

У почтового оператора Meest сегодня, 6 января, короткий рабочий день, 7 января – выходной, а 8 января отделения оператора будут работать по обычному графику.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, как будут работать на рождественских выходных медучреждения Одессы.

Напомним, в этом году в Украине выходными будут 7 и 8 января, поскольку Рождество приходится на четверг, и Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы на следующую субботу – 16 января. За ними следуют традиционные выходные суббота и воскресенье – 9 и 10 января.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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