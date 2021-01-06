Уникальное явление: Одесскую область накрыла зимняя гроза

В Одесской области посреди зимы прошла весенняя гроза, в некоторых селах жители фиксировали небольшой град.

Об этом в Фейсбуке сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Гроза была во второй половине дня 5 января.

«Причиной возникновения гроз стал довольно холодный фронт, связанный с циклоном над Венгрией», – написал синоптик. Дополнительными факторами, по его словам, послужил теплый грунт и влажный воздух с Черного моря.

Гроза затронула часть Одесской области от Измаила до Арциза.

Заглавное фото – иллюстративное