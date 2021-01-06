Мэрия опрашивает одесситов об их потребностях в социальных услугах

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета проводит анонимный опрос среди одесситов. Его цель — определить потребности горожан в социальных услугах и приоритеты их развития.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

«Предлагаем одесситам принять участие в анкетировании и ответить на вопросы. Ваши ответы помогут принять управленческие решения в части организации предоставления социальных услуг», — говорится в сообщении.

Всего в предлагаемой анкете всего 11 вопросов. Ответить на них можно здесь.

Результаты опроса в мэрии обещают использовать только в обобщенном виде.

Фото: bizon-media.com.ua