Вон с пляжа: власти Одессы объявили о старте подготовки к курортному сезону (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил о старте подготовки к новому курортному сезону и поручил своим заместителям обдумать,как можно убрать с пляжей различные конструкции и освободить берег моря для отдыхающих.

Об этом стало известно на совещании, которое Труханов провел с подчиненными на побережье.

В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки песчаной зоны пляжей к новому курортному сезону, обследования и ремонта берегозащитных сооружений, а также продолжения благоустройства побережья с обустройством выделенной полосы для велосипедистов от 10-й ст. Большого Фонтана в сторону пляжа «Золотой берег» и на участке от Аркадии до ЖК «Морская симфония», сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

«Есть хорошее высказывание – готовь сани летом, от себя продолжу: а пляжи – зимой. Мы начали подготовку уже в январе. Очень важно, чтобы наши пляжи к новому курортному сезону были доступными и чистыми. Для этого вся сопутствующая инфраструктура будет убрана с песка. Те предприниматели, которые понимают нашу позицию – добро пожаловать, для тех, кто не понимает, все двери будут закрыты», – заявил Геннадий Труханов.

Кроме того, планируют снести “заброшки” на побережье.

«Это совершенно не украшает наш город. Мы приняли недавно решение исполкома о том, что такие объекты будем выявлять, предупреждать собственников, а в случае бездействия эти объекты будут возвращены в коммунальную собственность», – сказал первый вице-мэр Михаил Кучук.

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