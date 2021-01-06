Как будут работать одесские медики в рождественские выходные: график, адреса и телефоны

Наконец-то заканчивается 2020 год. Год новых вызовов, год перемен, год отложенного старта. Конечно, главным дирижером уходящего года стал коронавирус и его последствия. В наш обиход прочно вошли новые слова и явления: пандемия, карантин, коронакризис, изоляция. Они и диктовали нам образ жизни в течение этих 366 дней. Еще 2020-й называют годом уроков. Борьба с COVID-19 стала жестким и не всегда успешным экзаменом для мировой медицины. А уроки эпидемии поставили задачи, которые отечественным медикам предстоит решить в наступившем году.

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