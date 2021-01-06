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Как будут работать одесские медики в рождественские выходные: график, адреса и телефоны

Как будут работать одесские медики в рождественские выходные: график, адреса и телефоны

В ближайшие “длинные” рождественские выходные медучреждения Одессы будут работать по особому графику. 

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Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Амбулаторные медучреждения — Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники – будут работать по графику:

  • 7 января 2021 года, четверг — праздничный день;
  • 8 января 2021 года, пятница — выходной день;
  • 9 января 2021 года, суббота — рабочий день по графику субботы;
  • 10 января 2021 года, воскресенье — выходной день.

Стационары в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

  • Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;
  • ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;
  • пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;
  • ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

  • Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;
  • ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»:

  • 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.
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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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