Как будут работать одесские медики в рождественские выходные: график, адреса и телефоны

В ближайшие “длинные” рождественские выходные медучреждения Одессы будут работать по особому графику.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
Амбулаторные медучреждения — Центры первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностические центры и поликлиники – будут работать по графику:
- 7 января 2021 года, четверг — праздничный день;
- 8 января 2021 года, пятница — выходной день;
- 9 января 2021 года, суббота — рабочий день по графику субботы;
- 10 января 2021 года, воскресенье — выходной день.
Стационары в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме.
Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.
Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).
Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:
- Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5;
- ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр ГКБ №1;
- пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29;
- ул. Академика Воробьева, 5 — ГКБ №11.
Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.
Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:
- Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;
- ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.
При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»:
- 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
- 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.