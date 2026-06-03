Ключевые моменты:

Воду отключат ориентировочно с 08:00 до 19:00 4 июня.

Ограничения коснутся части Одессы, Пивденного и ряда сел.

Жителей просят заранее сделать запас воды.

Где отключат воду в Одессе 4 июня

Как сообщили в Инфоксводоканале, временные отключения связаны не с аварией на сетях, а с ремонтными работами энергетиков. Из-за отключения электроэнергии часть объектов водоснабжения временно не сможет работать.

Без воды ориентировочно с 08:00 до 19:00 останутся:

— жилмассив Лузановка;

— бывший жилмассив Котовского;

— город Пивденное.

Без воды также останутся населенные пункты:

с. Иличанка,

с. Корсунцы,

с. Красноселка,

с. Светлое,

с. Александровка,

с. Крыжановка,

с. Лески, с. Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

пгт. Черноморское,

с. Змиенково,

с. Григоровка,

с. Новые Беляри,

с. Булдинка,

с. Визирка,

с. Беляри,

с. Сычавка.

Жителей просят не откладывать подготовку и заранее набрать необходимый запас питьевой и технической воды.

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