Ключевые моменты:
- Воду отключат ориентировочно с 08:00 до 19:00 4 июня.
- Ограничения коснутся части Одессы, Пивденного и ряда сел.
- Жителей просят заранее сделать запас воды.
Где отключат воду в Одессе 4 июня
Как сообщили в Инфоксводоканале, временные отключения связаны не с аварией на сетях, а с ремонтными работами энергетиков. Из-за отключения электроэнергии часть объектов водоснабжения временно не сможет работать.
Без воды ориентировочно с 08:00 до 19:00 останутся:
— жилмассив Лузановка;
— бывший жилмассив Котовского;
— город Пивденное.
Без воды также останутся населенные пункты:
- с. Иличанка,
- с. Корсунцы,
- с. Красноселка,
- с. Светлое,
- с. Александровка,
- с. Крыжановка,
- с. Лески, с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское,
- с. Змиенково,
- с. Григоровка,
- с. Новые Беляри,
- с. Булдинка,
- с. Визирка,
- с. Беляри,
- с. Сычавка.
Жителей просят не откладывать подготовку и заранее набрать необходимый запас питьевой и технической воды.
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