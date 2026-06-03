отключение воды

Ключевые моменты:

  • Воду отключат ориентировочно с 08:00 до 19:00 4 июня.
  • Ограничения коснутся части Одессы, Пивденного и ряда сел.
  • Жителей просят заранее сделать запас воды.

Где отключат воду в Одессе 4 июня

Как сообщили в Инфоксводоканале, временные отключения связаны не с аварией на сетях, а с ремонтными работами энергетиков. Из-за отключения электроэнергии часть объектов водоснабжения временно не сможет работать.

Без воды ориентировочно с 08:00 до 19:00 останутся:

— жилмассив Лузановка;

— бывший жилмассив Котовского;

— город Пивденное.

Без воды также останутся населенные пункты:

  • с. Иличанка, 
  • с. Корсунцы,
  •  с. Красноселка, 
  • с. Светлое, 
  • с. Александровка, 
  • с. Крыжановка, 
  • с. Лески, с. Фонтанка, 
  • с. Вапнярка, 
  • с. Новая Дофиновка, 
  • пгт. Черноморское, 
  • с. Змиенково, 
  • с. Григоровка, 
  • с. Новые Беляри, 
  • с. Булдинка, 
  • с. Визирка, 
  • с. Беляри, 
  • с. Сычавка.

Жителей просят не откладывать подготовку и заранее набрать необходимый запас питьевой и технической воды.

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