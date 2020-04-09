Борьба с коронавирусом в Одессе: кто должен проводить дезинфекцию в домах ОСМД?

Наш недавно опубликованный материал о дезинфекции многоквартирных домов Одессы нашла большой отклик у наших читателей. В основном, люди сетовали, что у них не обрабатывают подъезды, а если коммунальщики и проводят дезинфекцию, то только для “галочки”. В связи с этим “Одесская Жизнь” выяснила, кто должен проводить дезинфекцию в доме, где создано ОСМД.

По словам юриста и президента ассоциации ОСМД Станислава Драганова, дезинфекция многоквартирных домов в период пандемии носит рекомендательных характер.

– Объединение совладельцев многоквартирного дома может по собственной инициативе проводить чистку в подъездах, обрабатывая дверные ручки, перила и кнопки лифта, а могут этого и не делать. Документа, который обязывает к этому, нет, проводится только обязательная плановая дезинфекция подъездов,- рассказал нам президент ассоциации ОСМД.

Это подтверждает председатель ОСМД на ул. Филатова, 92 Лилия Гальченко:

– У нас в калькуляции не предусмотрены такие расходы, поэтому жильцы сами этим занимаются. Обработка чтобы была действенная, ее надо проводить каждые два часа – это в многоэтажке организовать нереально. То, что делают ЖЭКи – по моему мнению, это показуха и отмывание денег. Я видела, как на Филатова, 92/2 ЖЭК проводил дезинфекцию: мастер и три дворника взяли бутылку воды у жительницы дома и изображали протирание дверей, иначе не скажешь, – рассказала председатель.

Вместе с тем в некоторых объединениях совладельцев многоквартирного дома председатели проводят рекомендованную помывку за счет фондов жильцов. Об этом рассказали, например, жители ОСМД по адресу просп. Добровольского, 77.

– Я видел, как в нашем доме проводилась дезинфекция. Вопрос только в ее эффективности, ведь это была единоразовая обработка. В таком случае, может, и вовсе не стоило на это тратить деньги, – говорит житель многоэтажки Андрей.

Также следует отметить, что в Одессе работают группы по дезинфекции. Они выезжают по информации лабораторного центр, если по адресу проживают зараженные. Кроме того, проводится дезинфекция домов, которые находятся на балансе ЖЭКов.

Фото: редакция “ОЖ”

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