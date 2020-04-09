ЧП в Одессе: рухнул старый дом в центре города (фото)

Инцидент произошел на улице Канатной. Там, на углу с переулком Нахимова, обвалилось старинное здание.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Речь идет о памятнике архитектуры местного значения, расположенном на ул. Канатной, 5.

Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели, возведенный в 1893 году.

Не так давно одесситы заметили, что в нем начались строительные работы. Рабочие обнесли ограждением левое крыло здания, со временем появилась пристройка.

Строители работали там и в четверг, 9 апреля, когда вдруг обрушилась значительная часть дома, его несущая стена.

В той части дома, по данным одесситов, сейчас никто не живет, их отселили еще прошлым летом.

Строители успели выбежать из здания, все целы и невредимы.

Однако спасатели проверяют, не придавило ли обрушившимися конструкциями кого-то из прохожих.

Сейчас сотрудники ГСЧС находятся на месте и разбирают завалы.

На время работ перекрыли переулок Нахимова и часть улицы Канатной в начале.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!