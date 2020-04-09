ЧП в Одессе: рухнул старый дом в центре города (фото)

Инцидент произошел на улице Канатной. Там, на углу с переулком Нахимова, обвалилось старинное здание.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Речь идет о памятнике архитектуры местного значения, расположенном на ул. Канатной, 5.
Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели, возведенный в 1893 году.
Не так давно одесситы заметили, что в нем начались строительные работы. Рабочие обнесли ограждением левое крыло здания, со временем появилась пристройка.
Строители работали там и в четверг, 9 апреля, когда вдруг обрушилась значительная часть дома, его несущая стена.
В той части дома, по данным одесситов, сейчас никто не живет, их отселили еще прошлым летом.
Строители успели выбежать из здания, все целы и невредимы.
Однако спасатели проверяют, не придавило ли обрушившимися конструкциями кого-то из прохожих.
Сейчас сотрудники ГСЧС находятся на месте и разбирают завалы.
На время работ перекрыли переулок Нахимова и часть улицы Канатной в начале.
Фото: dumskaya.net
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