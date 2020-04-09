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Новости Одессы и Одесской области

Судовладелец в очередной раз пообещал убрать затонувший у одесского пляжа танкер

Судовладелец в очередной раз пообещал убрать затонувший у одесского пляжа танкер

Танкеру “Delfi” прогнозировали провести с одесситами все лето. А то и остаться надольше – вплоть до конца года.

Никак не могли решить, что с ним делать.

Убирать его было некому. Думали оградить пляж “Дельфин”, где он лежит, опрокинувшись набок. Даже охрану хотели нанять. Но пока она ни к чему. Людям и так ограничили проход к морю в связи с карантином.

Владелец долго не выходил на связь, но недавно объявился – после обращения к нему представителей Офиса Генпрокуратуры.

Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, собственник пообещал взять заботы по вывозу судна на себя. Причем даже за свой счет.

Также судовладелец заверил, что устранит силами компании последствия аварии.

В прокуратуре, в свою очередь, пообещали проследить, чтобы все было выполнено в рамках закона и экологических предписаний. Кто и как будет контролировать сроки исполнения данного владельцем обещания, не сообщается. Кстати, это уже не первое его обещание.

В этот раз он попросил снова продлить сроки нахождения судна у одесского пляжа из-за карантина.

Напомним, танкер сел на мель в районе пляжа “Дельфин” 22 ноября прошлого года. Экологи сообщали о первоначальной сильной концентрации вредных веществ, которые попали с него в море. Позже горожан успокоили, отметив, что уровень загрязнения уменьшился.

Фото: редакция “ОЖ”

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