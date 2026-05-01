Ключевые моменты:

1 мая ожидается слабая магнитная буря, серьёзных геомагнитных штормов не прогнозируется.

Солнечная активность остаётся умеренной, возможны вспышки, включая редкие Х-класса.

В мае ожидаются несколько сильных магнитных бурь, в том числе 7, 15 и 16 числа.

Магнитная буря 1 мая 2026 — прогноз

В пятницу, 1 мая 2026 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3. По данным сервиса Meteoprog, значительных геомагнитных штормов в этот день не прогнозируется, а большинство людей не ощутят изменений в самочувствии.

За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце зафиксировано 12 вспышек класса С, которые считаются слабыми и практически не влияют на геомагнитную обстановку на Земле. В течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.

Вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет около 5%, а сильного — всего 1%. При этом специалисты отмечают, что солнечная активность остаётся умеренной, с возможностью вспышек более высокого класса.

Календарь магнитных бурь на май 2026 года

В целом май 2026 года обещает быть более насыщенным на геомагнитные колебания. Согласно предварительному прогнозу:

слабые магнитные бури ожидаются 1, 3, 4, 9, 21 и 22 мая,

умеренные — 8, 17, 18 и 23 мая,

самые сильные всплески прогнозируются 7, 15 и 16 мая, когда К-индекс может достигать 5.

Эксперты напоминают, что магнитные бури — это естественное явление, связанное с солнечной активностью. Они могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям давления или имеет хронические заболевания.

В дни повышенной активности у некоторых людей могут наблюдаться усталость, головная боль, нарушения сна или перепады настроения. Однако специалисты подчёркивают: магнитные бури не являются универсальной причиной плохого самочувствия, а лишь могут усиливать уже существующие факторы — стресс, недосып или переутомление.

Чтобы легче переносить такие периоды, рекомендуется соблюдать режим сна, избегать перегрузок, пить достаточное количество воды и по возможности снижать уровень стресса. Также важно следить за актуальными обновлениями, поскольку прогноз космической погоды может меняться.

