“Баба, дед, валокордин”: сеть насмешил ролик с участием одесской телезвезды (видео)

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко регулярно радует новыми лайфхаками поклонников в соцсетях.
А недавно она покорила пользователей Инстаграма, выложив на ее страничке забавное видео. На коротком ролике – Регина и ее супруг, известный певец Влад Топалов.
Но в не совсем обычном амплуа. Одесситка решила пофантазировать, как они с мужем будут выглядеть спустя 50 лет семейной жизни.
Регина играет впечатлительную старушку, которая гоняет благоверного, требуя валокордина. А Влад, в свою очередь, – недовольного прихотями “сумасшедшей женушки” старичка. Получилось смешно и правдоподобно. А актеры так вжились в роли, что в них с трудом можно узнать молодую пару.
“Решили перенестись на 50 лет вперед и посмотреть, как там обстоят дела, – написала под постом певица. – А там…почти ничего не поменялось”.
Фанаты Регины остались в восторге, а ролик собрал множество лайков. А у телеведущей даже появилась идея создать целую серию видеоработ под названием “РегинаВладБабаДед”.
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#сериал #БАБУШКАвернулась 👵🏻#топаловы Решили с @vladtopalovofficial перенестись на лет 50 вперёд и глянуть, как там обстоят дела , а там…..🤣почти ничего не поменялось) Если хотите продолжение сериала #РегинаВладБабаДед , пишите в комментах хочу или просто ставьте 👍 #семейныебуднитт
Фото, видео: Инстаграм Регины Тодоренко
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