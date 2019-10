“Баба, дед, валокордин”: сеть насмешил ролик с участием одесской телезвезды (видео)

View this post on Instagram

#сериал #БАБУШКАвернулась 👵🏻#топаловы Решили с @vladtopalovofficial перенестись на лет 50 вперёд и глянуть, как там обстоят дела , а там…..🤣почти ничего не поменялось) Если хотите продолжение сериала #РегинаВладБабаДед , пишите в комментах хочу или просто ставьте 👍 #семейныебуднитт