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Новости Одессы и Одесской области

“Баба, дед, валокордин”: сеть насмешил ролик с участием одесской телезвезды (видео)

“Баба, дед, валокордин”: сеть насмешил ролик с участием одесской телезвезды (видео)

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко регулярно радует новыми лайфхаками поклонников в соцсетях.

А недавно она покорила пользователей Инстаграма, выложив на ее страничке забавное видео. На коротком ролике – Регина и ее супруг, известный певец Влад Топалов.

Но в не совсем обычном амплуа. Одесситка решила пофантазировать, как они с мужем будут выглядеть спустя 50 лет семейной жизни.

Регина играет впечатлительную старушку, которая гоняет благоверного, требуя валокордина. А Влад, в свою очередь, – недовольного прихотями “сумасшедшей женушки” старичка. Получилось смешно и правдоподобно. А актеры так вжились в роли, что в них с трудом можно узнать молодую пару.

“Решили перенестись на 50 лет вперед и посмотреть, как там обстоят дела, – написала под постом певица. – А там…почти ничего не поменялось”.

Фанаты Регины остались в восторге, а ролик собрал множество лайков. А у телеведущей даже появилась идея создать целую серию видеоработ под названием “РегинаВладБабаДед”.

Фото, видео: Инстаграм Регины Тодоренко

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