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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кіло (фото)

На Одещині спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кіло (фото)

Під час фестивалю “Дністровська вертута”, який відбувся днями в Біляївці, зафіксували рекорд найбільшої вертути – вагою 50 кг і діаметром 2 метри.

Про це повідомляє Біляївка.City.

Спеціально напередодні свята місили, катали, розтягували, крутили та випікали вісім біляївських господинь, а випікали велетенську вертуту на хлібзаводі. Так Біляївка встановила національний рекорд та отримала нагороду. Саме тут спекли найбільшу вертуту України.

Рекордна вертута вагою у 50 кілограм та довжиною у 2 метри.

Рекордна вертута вагою у 50 кілограм та довжиною у 2 метри.

Спершу організатори фестивалю планували роздавати цю вертуту  на святі бажаючим безкоштовно. Але потім з’явилась інша ідея – за кожен отриманий шматочок відвідувачам пропонували вносити символічну пожертву. Зібрані кошти витратять на виготовлення інсталяції з написом “Я люблю Біляївку”.

Загалом назбирали 3374 грн. Гроші передали керівнику ЖЕКП Андрію Крачкову. Саме його підприємство займатиметься виготовленням інсталяції.

– Конструкцію встановлять за два тижні, у центрі, біля кола на фоні розарію. Каркас буде металевий, на ньому кріпитимуться білі букви, виготовлені з акрилу. Традиційно слово “люблю” замінить велике червоне серце, а в темну пору доби композиція буде сяяти, – розповів Андрій Крачков.

Людям давали шматочок вертути за символічну пожертву.

Людям давали шматочок вертути за символічну пожертву.

І хоч вартість конструкції у 20 разів більша за зібрану суму, в серці – яке стане частиною конструкції – буде часточка усіх тих біляївців, які долучились до акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині хочуть встановити національний рекорд.

Фото: Біляївка.City

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