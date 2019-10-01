На Одещині спекли рекордну вертуту, завважки в 50 кіло (фото)

Під час фестивалю “Дністровська вертута”, який відбувся днями в Біляївці, зафіксували рекорд найбільшої вертути – вагою 50 кг і діаметром 2 метри.

Про це повідомляє Біляївка.City.

Спеціально напередодні свята місили, катали, розтягували, крутили та випікали вісім біляївських господинь, а випікали велетенську вертуту на хлібзаводі. Так Біляївка встановила національний рекорд та отримала нагороду. Саме тут спекли найбільшу вертуту України.

Спершу організатори фестивалю планували роздавати цю вертуту на святі бажаючим безкоштовно. Але потім з’явилась інша ідея – за кожен отриманий шматочок відвідувачам пропонували вносити символічну пожертву. Зібрані кошти витратять на виготовлення інсталяції з написом “Я люблю Біляївку”.

Загалом назбирали 3374 грн. Гроші передали керівнику ЖЕКП Андрію Крачкову. Саме його підприємство займатиметься виготовленням інсталяції.

– Конструкцію встановлять за два тижні, у центрі, біля кола на фоні розарію. Каркас буде металевий, на ньому кріпитимуться білі букви, виготовлені з акрилу. Традиційно слово “люблю” замінить велике червоне серце, а в темну пору доби композиція буде сяяти, – розповів Андрій Крачков.

І хоч вартість конструкції у 20 разів більша за зібрану суму, в серці – яке стане частиною конструкції – буде часточка усіх тих біляївців, які долучились до акції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині хочуть встановити національний рекорд.

Фото: Біляївка.City