По словам ректора университета Андрея Красножона, эта местность была ключевой переправой между Великой Евразийской степью и Балканами на протяжении пяти тысяч лет. Здесь проходили киммерийцы, скифы, сарматы, римляне, готы, гунны и болгары, а также войска персидского царя Дария и македонского полководца Зопириона.

“В археологическом смысле это место можно сравнить с тектоническим разломом между двумя цивилизационными плитами Востока и Запада. Место неслыханной концентрации чрезвычайных кладов и археологических наслоений всех времен и народов…», — говорит ректор.

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Археологические раскопки более 20 лет возглавляет профессор Игорь Бруяко, член-корреспондент Немецкого археологического института.

Этот сезон стал первым за время войны, когда к исследованиям снова присоединились студенты-историки и волонтеры из других факультетов.

«Желаю сенсационных находок! Прикасайтесь к тайнам и дышите свободой», — отметил Красножон.

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