В Одессе начали штрафовать водителей на основе записей видеокамер: адреса

До 3 ноября 2021 года, камеры видеофиксации нарушений скоростного режима работали в тестовом режиме. Но с сегодняшнего дня они начнут работать полноценно: на основе их данных нарушителей скоростного режима будут штрафовать.

О запуске полноценной работы в Украине еще 18 комплексов по контролю скорости сообщил заместитель главы Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Девять из этих комплексов расположены в Одессе. Семь – на поселке Котовского, один на Таирова и один в Приморском районе.

Список адресов, где размещены контроля скорости в Одессе:

Южная дорога, 2 — в направлении Николаевской дороги Южная дорога, 39 — в направлении ул. Семена Палия ул. Семена Палия, — 80 в направлении ул. Академика Заболотного Николаевская дорога, 205 — в направлении ул. Лиманной просп. Небесной Сотни, 4 — в направлении ул. Левитана Николаевская дорога, 287 — в направлении Южной дороги просп. Шевченко, 4-А — в направлении ул. Семинарской просп. Добровольского, 123-А — в направлении ул. Генерала Бочарова ул. Семена Палия, 25-А — в направлении Южной дороги

Всего в городе планируется установить 20 подобных устройств в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть там, где водители больше всего нарушают ПДД, что приводит к большому числу аварий.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на сессии Одесского горсовета депутаты одобрили начало работы камер автоматической фиксации нарушений в городе.

1 октября 2021 года камеры начали работать в тестовом режиме.

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