Одесса и дальше будет испытывать трудности с обеспечением больниц кислородом

Число тяжелых случаев ковид и, соответственно, потребность в медицинском кислороде не смогли спрогнозировать заранее.

3 ноября 2021 мэр города Геннадий Труханов откровенно рассказал на сессии Одесского горсовета о возникших сложностях с кислородом для больных коронавирусом.

Потребность в кислороде выросла в три раза

Недельная потребность сейчас составляет примерно 105 тонн в неделю, или 15 тонн в сутки. И это в три раза больше того объема кислорода, который был необходим одесским больницам на пике весеннего пика заболеваемости коронавирусом. При том, что число госпитализированных пациентов было сопоставимо с нынешним.

Поэтому, по словам мэра, даже специалисты не смогли предсказать, что потребность в медицинском кислороде вырастет многократно.

Кислород сложно привезти и сложно сохранить

Проблема нехватки этого газа многогранна: в городе нет достаточного числа криоцилиндров, где можно было бы хранить запас кислорода. Впритык хватает транспорта для его доставки. При этом водители вынуждены совершать поездки по 800 километров без единой остановки, сменяя друг друга, чтобы вовремя доставить жизненно необходимый газ в лечебные учреждения.

Проблема и в том, что поблизости нет предприятий, которые производили бы медицинский кислород в необходимых объемах. Поэтому сейчас приходится привозить его за сотни километров:

из Курахово (Донецкая область, 700 км от Одессы)

из Калуша (Ивано-Франковская область, 800 км).

Из-за этого могут возникнуть логистические проблемы. Поэтому первостепенная задача города сейчас – создать хранилище для запасов кислорода на несколько суток, далее организовать собственное его производство, или договориться с Одесским припортовым заводом о разворачивании там дополнительных производственных мощностей (сейчас ОПЗ производит 6 тонн кислорода в сутки).

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 26 октября в Одесском областном центре социально значимых заболеваний на улице Николая Михновского закончился кислород для ковидных больных. Пациентов пришлось срочно эвакуировать в другую больницу.

Позже, докладывая об этой ситуации на брифинге, руководитель Одесского областного центра социально значимых заболеваний Светлана Есипенко не смогла сдержать слез.

Пока медики и чиновниками прилагают массу усилий, чтобы больных ковидом было где и чем лечить, на улицах Одессы свои митинги проводят противники вакцинации, по-своему трактующие природу заболевания и нарушающие все карантинные меры безопасности.