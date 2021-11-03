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Скоро в Куяльницкий лиман снова пустят морскую воду

Скоро в Куяльницкий лиман снова пустят морскую воду

Трубы, соединяющие Черное море с Куяльником, откроют в конце ноября, когда среднесуточная температура упадет еще больше. Это необходимо, чтобы в лиман не попали морские организмы, которые могут навредите его экосистеме.

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Решение о пополнении лимана морской водой озвучили сегодня, 3 ноября 2021 года, на заседании комиссии по вопросам экологии Одесского облсовета.

На работы выделят 150 тыс грн из областного бюджета.

На указанную сумму проведут обслуживание гидротехнического сооружения, которое соединяет Куяльницкий лиман с Черным морем.

На комиссии прозвучало, что задвижку сооружения открывают в конце ноября на всю зиму, а закроют в начале весны, когда достаточно потеплеет.

Специалисты настаивают, что работы нужно обязательно возобновить, иначе это плохо отразится на состоянии лимана.

Для открытия задвижки привлекаются две подрядные фирмы: одни обследуют (проводятся водолазные работы), другие — открывают саму задвижку.

В 2020 году эти работы обходились в 125 тысяч гривен, на сегодня предварительно нужно уже 150 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, почему экологи против подпитки Куяльницкого лимана водой из Черного моря.

В Одесской облгосадминистрации предложили рассмотреть вопрос спасения Куяльника, наполняя его пресной водой из Хаджибейского лимана. Но на сегодня денег у ОГА на этот проект нет, и приходится обращаться за помощью к центральным властям.

Читайте также: На пороге экологической катастрофы: как спасти Куяльницкий лиман?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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