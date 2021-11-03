В Одессе малолетние налетчики массово грабят офисы – действенны ли звонки в полицию?

Одесситы сообщают об участившихся случаях грабежей офисов подростками с участием нескольких групп малолетних детей.
Об этом написал у себя в Facebook одесский предприниматель Владислав Квадрат.
“В город в основном в центр заехали около 5-10 групп малолеток – совсем дети 6-10 лет! С ним всегда два или один лет 14-17 взрослых работают по 7-10 человек!”,
– сообщает Владислав Квадрат.
Одесские офисы грабят по старой схеме
По словам Владислава Квадрата, малолетние налетчики работают по старой схеме – “еще с 90-х”. Для грабежей они выбирают офисы на тихих улицах, желательно такие, где вечером остается один человек, например, владелец.
“И начинается регулярный стук в дверь – на двадцатом или тридцатом разе владелец выбегает и пускается в погоню, не закрыв дверь (поймать нереально). В это время двое залетают в офис и выносят что попадется под руку! Старшие или с битами, или с ножами, говорят, что на микроавтобусах”,
– предупреждает одесситов Владислав Квадрат.
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Он также рассказал, что сегодняшний звонок в полицию окончился фразой: “У нас около 150 заявлений только за вчерашний день”, после чего на том конце бросили трубку.
Одессит призывает горожан быть бдительными и по возможности игнорировать провокации малолетних грабителей.
Отметим, что официальная информация правоохранителей по поводу происходящего сейчас отсутствует.
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Фото: newsmir.info