В Одессе малолетние налетчики массово грабят офисы – действенны ли звонки в полицию?

Об этом написал у себя в Facebook одесский предприниматель Владислав Квадрат.

“В город в основном в центр заехали около 5-10 групп малолеток – совсем дети 6-10 лет! С ним всегда два или один лет 14-17 взрослых работают по 7-10 человек!”,

– сообщает Владислав Квадрат.

Одесские офисы грабят по старой схеме

По словам Владислава Квадрата, малолетние налетчики работают по старой схеме – “еще с 90-х”. Для грабежей они выбирают офисы на тихих улицах, желательно такие, где вечером остается один человек, например, владелец.

“И начинается регулярный стук в дверь – на двадцатом или тридцатом разе владелец выбегает и пускается в погоню, не закрыв дверь (поймать нереально). В это время двое залетают в офис и выносят что попадется под руку! Старшие или с битами, или с ножами, говорят, что на микроавтобусах”,

– предупреждает одесситов Владислав Квадрат.

Он также рассказал, что сегодняшний звонок в полицию окончился фразой: “У нас около 150 заявлений только за вчерашний день”, после чего на том конце бросили трубку.

Одессит призывает горожан быть бдительными и по возможности игнорировать провокации малолетних грабителей.

Отметим, что официальная информация правоохранителей по поводу происходящего сейчас отсутствует.

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Фото: newsmir.info