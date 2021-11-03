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Антивакцинаторы митингуют под одесским горсоветом: там сегодня сессия

Антивакцинаторы митингуют под одесским горсоветом: там сегодня сессия

В Одесском городском совете 3 ноября проходит Х депутатская сессия. А перед зданием мэрии в это время проводят свой протест антивакцинаторы и ковид-диссиденты.

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Корреспондент «Одесской Жизни» сообщает, что высказать свою позицию в отношении вакцинации от коронавируса и введения ковид-сертификатов, под стены горсовета пришли около ста человек.

Большинство митингующих против вакцинации — в группе риска

На фотографиях видно, что это преимущественно пожилые люди. Именно эта категория наиболее подвержена риску осложнений от коронавируса, которые могут привести к смерти заболевшего.

Но в силу своих верований протестующие не соблюдают никаких мер безопасности: на них нет защитных масок, они находятся близко друг к другу, создавая тем самым идеальные условия распространения COVID-19.

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По иронии судьбы, как раз в это время в городком совете мэр Одессы Геннадий Труханов рассказывал депутатам, насколько сложно обеспечивать медицинским кислородом городские больницы. А это, на данный момент, единственное средство, позволяющее выживать больным с тяжелыми формами коронавируса.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 4 октября на Приморском бульваре прошел митинг противников вакцинации. В тот раз они делали акцент на нарушениях прав человека в связи с более жесткими карантинными ограничениями для непривитых людей. Конспирологические темы про биороботов и рептилоидов упоминались вскользь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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