Афиша Одессы на 16 — 18 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 16 — 18 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

На дворе – макушка лета и +40. Как провести эти дни так, чтобы не только не получить тепловой удар, но и не закипел мозг? Мы предлагаем провести время на культурных и образовательных событиях города в наших библиотеках и музеях, где проходят языковые клубы, встречи и лекции. Обратите внимание – там прохладно!

Что: Клуб любителей поговорить «Разговор»
Где: Королева, 46, б-ка Багрицкого
Когда: 17 июля, 15:00
афиша
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 июля, 13:30
афиша
Что: Презентация фотовыставки Бориса Чистякова
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 17 июля, 16:00
афишаЧто: American English Club Emojis является inescapable
Где: Online
Когда: 17 июля, 17:00
афишаЧто: Лекция Елены Филипповой Барби и Кен. 65 лет вместе”
Где: Польская, 19, музей Блещунова
Когда: 18 июля, 18:00
афишаЧто: Книжный клуб «Pro читай»
Где: Королева, 46, б-ка Багрицкого
Когда: 18 июля, 15:00
афишаЧто: Делаем дизайн шоперов и футболок
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 18 июля, 16:00
Регистрация: https://bit.ly/4bDN9LJ
афиша

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы на 12-14 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли
    Афиша Одессы на 12-14 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

    Сухой и обжигающий июльский воздух заставляет горожан и туристов активно искать место в тени, а еще лучше прятаться в помещениях, где можно провести время с пользой. Например, посмотреть фильм или поучаствовать в мастер классе по одесской кукле мотанки.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы на 5 — 7 июля: бесплатные выставки, концерты и чтения с собакой
    Афиша Одессы на 5 — 7 июля: бесплатные выставки, концерты и чтения с собакой

    Вы когда-нибудь читали книги для собаки или вместе с собакой? А хотите попробовать? Тогда вас ждут в областной библиотеке для юношества в эту пятницу. А может вам интересно посмотреть на новое арт-пространство, которое появилось и развивается в знаменитой Канаве? А может, вы изучаете украинский или английский, или сразу оба языка? Тогда вас ждут в Национальной научной библиотеке и в Библиотеке Грушевского. А если вас не манят культурные события, то может вы примете участие в благотворительном забеге? Решать вам — все события абсолютно бесплатные, только выбирайте, что вам по душе.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы на 2-4 июля: бесплатные концерты, спектакли, выставки
    Афиша Одессы на 2-4 июля: бесплатные концерты, спектакли, выставки

    Второй месяц лета. Синоптики прогнозируют, что он будет очень жарким. Посмотрим, будет ли он жарким на события в нашем городе, ведь, несмотря на войну начинается сезон отпусков. Впрочем, украинский и английский разговорные клубы продолжают свою работу. Юных читателей традиционно ждет читательский клуб в юношеской библиотеке. Также традиционно, в среду состоится «урок» в Джазовой академии, который проведет Елена Шевченко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы на 28 — 30 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли
    Афиша Одессы на 28 — 30 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

    Последние выходные июня. Мы предлагаем провести эти дни полезно — развиваясь, вдохновляясь, обучаясь. А еще, вспомните ваш июнь, каким он был? Есть ли вам за что поблагодарить мир, ВСУ, друзей, близких? Не откладывайте — благодарите, донатьте, поддерживайте! И мы благодарим вселенную за этот июнь. Живем дальше!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы на 24 — 26 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли
    Афиша Одессы на 24 — 26 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

    Почти все события этой недели связаны с женщинами — созданные для женщин, созданные женщинами или о женщинах. Во вторник вас ждет женский стендап. Вы еще не были на стендапе? Обязательно загляните в библиотеку Грушевского. В среду в театре Василька нас ждет презентация книги Майи Тульчинской, блогера, которая пишет о моде, «Я забыла трусы». А в четверг в Музее истории евреев расскажут о жизни Зинаиды Райх.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua