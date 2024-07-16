Афиша Одессы на 16 — 18 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

На дворе – макушка лета и +40. Как провести эти дни так, чтобы не только не получить тепловой удар, но и не закипел мозг? Мы предлагаем провести время на культурных и образовательных событиях города в наших библиотеках и музеях, где проходят языковые клубы, встречи и лекции. Обратите внимание – там прохладно!
Что: Клуб любителей поговорить «Разговор»
Где: Королева, 46, б-ка Багрицкого
Когда: 17 июля, 15:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 июля, 13:30
Что: Презентация фотовыставки Бориса Чистякова
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 17 июля, 16:00
Что: American English Club Emojis является inescapable
Где: Online
Когда: 17 июля, 17:00
Что: Лекция Елены Филипповой Барби и Кен. 65 лет вместе”
Где: Польская, 19, музей Блещунова
Когда: 18 июля, 18:00
Что: Книжный клуб «Pro читай»
Где: Королева, 46, б-ка Багрицкого
Когда: 18 июля, 15:00
Что: Делаем дизайн шоперов и футболок
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 18 июля, 16:00
Регистрация: https://bit.ly/4bDN9LJ