Правда ли, что в порту Одессы хранятся радиоактивные отходы?

У российских пропагандистов в колоде фейков всегда есть апокалиптические прогнозы. На этот раз вражеская машина пропаганды начала синхронно разгонять фейк о том, что в Одессе якобы катастрофическое превышение уровня радиации. Причиной называют корабли с отходами ядерного топлива, которые, по мнению вражеских пропагандистов, прибывают в порт Одессы, конечно же, из стран Евросоюза.
Очередной фейк вражеской пропаганды развенчивает Телеграм-канал «Одеське життя».
Как отмечается, любой сомневающийся в недостоверности данной информации может зайти на SaveEcoBot и убедиться, что радиационный фон в городе в норме.
Также хорошо известно, что мишенями регулярных обстрелов Одессы чаще всего становятся гражданская инфраструктура и суда с продовольствием.
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«Задачей враждебной пропаганды является не только устрашение мирных людей, но и попытка дискредитировать работу портов Одессы как стратегически важного компонента экономики страны. Не ведитесь на манипуляции и проверяйте источники. Авторы фейков часто создают сильно эмоционально окрашенные вбросы для того, чтобы отключить критическое мышление и быстро достичь своих целей», – отмечается в публикации.
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