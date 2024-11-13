Правда ли, что в порту Одессы хранятся радиоактивные отходы?

Очередной фейк вражеской пропаганды развенчивает Телеграм-канал «Одеське життя».

Как отмечается, любой сомневающийся в недостоверности данной информации может зайти на SaveEcoBot и убедиться, что радиационный фон в городе в норме.

Также хорошо известно, что мишенями регулярных обстрелов Одессы чаще всего становятся гражданская инфраструктура и суда с продовольствием.

«Задачей враждебной пропаганды является не только устрашение мирных людей, но и попытка дискредитировать работу портов Одессы как стратегически важного компонента экономики страны. Не ведитесь на манипуляции и проверяйте источники. Авторы фейков часто создают сильно эмоционально окрашенные вбросы для того, чтобы отключить критическое мышление и быстро достичь своих целей», – отмечается в публикации.

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