Грузооборот в портах Большой Одессы вырос вдвое

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Большую часть грузопотока — 80%, сформировали аграрная продукция и руда. Их показатели перевалки увеличились по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

«Объем перевалки зерновых грузов в октябре составил 5 млн тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,5 млн тонн. Впечатляющую динамику продемонстрировали также рудные грузы, достигнув отметки 1,4 млн т, что более чем вдвое превышает результат октября 2023 года», — говорится в сообщении АМПУ.

Всего через «Украинский коридор» в октябре прошло почти 7 млн т груза, более половины из которых зерновые культуры.

«Рост грузооборота — это также показатель доверия международных партнеров к украинскому морскому экспортному потенциалу», — отметил руководитель ГП «АМПУ» Юрий Литвин.

В этом году грузооборот в портах Одесской области достиг 82 млн тонн, а это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в прошлом месяце россия усилила атаки по морской инфраструктуре. По портам Большой Одессы было нанесено несколько ударов, в повреждения получили гражданские суда.

Несмотря на обстрелы, крупнейшая в мире компания по перевозке морских контейнеров Maersk запускает новый еженедельный фидерный сервис в порт Черноморск.