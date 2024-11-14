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Грузооборот в портах Большой Одессы вырос вдвое

Грузооборот в портах Большой Одессы вырос вдвое

За октябрь через морские порты Большой Одессы прошло 8 млн т грузов, что на 60% больше по сравнению с показателем прошлого года.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Большую часть грузопотока — 80%, сформировали аграрная продукция и руда. Их показатели перевалки увеличились по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

«Объем перевалки зерновых грузов в октябре составил 5 млн тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,5 млн тонн. Впечатляющую динамику продемонстрировали также рудные грузы, достигнув отметки 1,4 млн т, что более чем вдвое превышает результат октября 2023 года», — говорится в сообщении АМПУ.

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Всего через «Украинский коридор» в октябре прошло почти 7 млн т груза, более половины из которых зерновые культуры.

«Рост грузооборота — это также показатель доверия международных партнеров к украинскому морскому экспортному потенциалу», — отметил руководитель ГП «АМПУ» Юрий Литвин.

В этом году грузооборот в портах Одесской области достиг 82 млн тонн, а это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в прошлом месяце россия усилила атаки по морской инфраструктуре. По портам Большой Одессы было нанесено несколько ударов, в повреждения получили гражданские суда.

Несмотря на обстрелы, крупнейшая в мире компания по перевозке морских контейнеров Maersk запускает новый еженедельный фидерный сервис в порт Черноморск.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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