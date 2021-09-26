Хобби богатых и знаменитых: куклы, оружие и сыроварение

Как оказалось, хобби есть у многих известных людей. Несмотря на насыщенный рабочий график – интервью, съемки, командировки, выступления, – они всегда найдут время для любимого дела. Даже если другим людям это кажется глупым, безумным или скучным.

Простые хобби непростых людей: как развлекаются в Голливуде

Знаменитый Джонни Депп играет в куклы. Он как-то признался, что любит во­зиться с куклами Барби, выбирать им одежду, аксессуары, мебель и дома. Он также собирает гитары, причудливые шляпы, фигурки клоунов, которых, кстати, до смерти боится. Более опасное увлечение звезды – это дайвинг в бассейне с акулами. Поговаривают, что во время одного из уроков инструктору Деппа акула откусила кисть руки.

У голливудской актрисы и образцово-показательной мамы Анджелины Джоли увлечение совсем не женское – она коллекционирует холодное оружие. Говорят, что к этому ее подтолкнула мать, когда купила 12-летней дочке первый кинжал. Сегодня в арсенале актрисы как античные образцы, так и современные ножи и кортики.

Аристократичная и сдержанная Николь Кидман любит экстрим. Поэтому она время от времени совершает прыжки с самолета без парашюта. В остальное время актриса пишет истории и собирает древние иудейские монеты, которые может разглядывать часами.

Майк Тайсон дрессирует голубей. Да-да, именно так! Опасный на ринге боксер нежен и дружелюбен. Он не откусывает людям уши, а занимается дрессировкой голубей. А все потому, что в детстве он подрался с парнями, которые мучили птиц.

Ранее мы рассказывали об известном украинском телеведущем Тимуре Мирошниченко.

Чем занимаются украинские звезды?

В одном из интервью украинский певец Монатик признался, что собирает оригинальные игрушки, созданные по мотивам его любимых комиксов. Отметим, что это увлечение не из дешевых – одна игрушка стоит тысячи долларов. Украинский продюсер и музыкант Потап обожает кепки. В его коллекции уже более 500 головных уборов разных цветов, с надписями и без, со стразами и заклепками.

Хобби Сергея Бабкина чем-то похоже: самый романтичный артист собирает очки. Певец признается, что может потратить на поиски оригинальной модели уйму времени, еще больше его захватывает процесс.

А вот суперблондинка Оля Полякова любит самостоятельно изготавливать домашние крафтовые сыры. В ее кулинарной коллекции уже есть моцарелла, мягкий сыр бри и итальянская горгонзолла с плесенью.

Певица Злата Огневич та еще барахольщица. Она очень любит бродить по блошиным рынкам в поисках эксклюзивных или винтажных вещей. Также у Златы есть коллекция украинских вышиванок разных времен.

Поговаривают, что Олег Винник создан для того, чтобы радовать женщин. И не только пением! В юности артист увлекался изготовлением деревянных украшений для женщин.

Певица и телеведущая Алена Винницкая не отстает от голливудского тренда и руками плетет различные изделия, начиная от домиков для домашних любимцев и заканчивая елочными игрушками.

Артист балета Александр Стоянов недавно научился варить свечи, и теперь к нему целая очередь за ними. Изначально этим должна была заниматься супруга Екатерина Кухар, но ее это не увлекло.

Боксер Виталий Кличко не прочь посидеть за шахматной доской. Одно из самых любимых занятий мэра Киева – шахматы.

Они вяжут

А вот эти звезды занимаются очень старинным хобби – они вяжут. Так, звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер уже много лет питает особую любовь к вязанию, и вяжет она одежду, которую носит сама. Вязанием увлечены и голливудские секс-символы Джордж Клуни и Дэвид Духовны. Кстати, муза Квентина Тарантино Ума Турман также с удовольствием вяжет, как и красотка Джулия Робертс. Говорят, даже на съемках, в перерывах, они достают из сумочки спицы. А вот Брэд Питт обожает кованые изделия – это его страсть.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: marieclaire.ua, kolobok.ua, tv.ua, prosportua.com

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