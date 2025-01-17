Одесский филиал «Администрации морских портов Украины» ищет подрядчика для реализации первой очереди ремонта дорог в порту. По скорректированному проекту, на проведение работ выделено 11 миллионов 419 тысяч гривен.

Тендер проводят в формате открытых торгов с сокращенными сроками подачи заявок. Предложения будут принимать до 10 февраля, а уже 11 февраля определят победителя.

Согласно тендерной документации, работы предусматривают замену асфальтового покрытия, бордюров, подземных коммуникаций, установку пожарного гидранта и озеленение территории. Адрес проведения работ — площадь Таможенная, 1. Первый этап охватывает участок длиной 153 метра. Завершить строительство планируют до конца 2025 года.

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