Последствия ночного «прилета» в Одессе: 15 марта 2025 г.
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Ранее мы сообщали, что поздним вечером 14 марта ударные беспилотники атаковали подстанции, отвечающие за снабжение городов Черноморск и Белгород-Днестровский. В результате город-спутник Одессы остался без света.

Но и этого врагу показалось мало, и ночью на Одессу и область вновь полетели вражеские беспилотники.

Последствия ночного «прилета» в Одессе
Последствия ночного «прилета» в Одессе2
Последствия ночного «прилета» в Одессе, воронка
Последствия ночного «прилета» в Одессе, дом
Последствия ночного «прилета» в Одессе, разбитое окно

«В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей», – так описали последствия этой атаки в Одесской ОВА.

Последствия ночного «прилета» в Одессе, авто
Последствия ночного «прилета» в Одессе, разьитое авто
Последствия ночного «прилета» в Одессе, вид сверху
Последствия ночного «прилета» в Одессе, работает техника
Последствия ночного «прилета» в Одессе: 15 марта 2025 г.

А вот какая картина предстала перед глазами нашего корреспондента:

Последствия ночного «прилета» в Одессе, дом внутри
Последствия ночного «прилета» в Одессе, роазрушенный дом
Последствия ночного «прилета» в Одессе, разрушения
Последствия ночного «прилета» в Одессе, жители
Последствия ночного «прилета» в Одессе, наводят порядок

На месте работают спасатели и коммунальщики, а местные жители по мере сил пытаются навести хоть какой-то порядок в своем полуразрушенном жилище…

Последствия ночного «прилета» в Одессе, работают коммунальщики
Последствия ночного «прилета» в Одессе, работает техника
Последствия ночного «прилета» в Одессе, местный житель
Последствия ночного «прилета» в Одессе, разрушенный дом
Последствия ночного «прилета» в Одессе, стекла

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