Ранее мы сообщали, что поздним вечером 14 марта ударные беспилотники атаковали подстанции, отвечающие за снабжение городов Черноморск и Белгород-Днестровский. В результате город-спутник Одессы остался без света.

Но и этого врагу показалось мало, и ночью на Одессу и область вновь полетели вражеские беспилотники.

«В Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы в здании частного предприятия есть повреждения крыши, окон и дверей», – так описали последствия этой атаки в Одесской ОВА.

А вот какая картина предстала перед глазами нашего корреспондента:

На месте работают спасатели и коммунальщики, а местные жители по мере сил пытаются навести хоть какой-то порядок в своем полуразрушенном жилище…

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