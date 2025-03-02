Погибли целыми семьями

Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года враг направил в сторону Одессы восемь ударных беспилотников. Один из них, очевидно, оснащенный термобарической боевой частью, нанес удар по девятиэтажке на проспекте Добровольского, уничтожив целый подъезд.

В то утро нашему корреспонденту удалось пообщаться с одесситкой Сарой, которая ждала результатов поиска своих родственников – молодой мамы и ее четырехмесячного сына. Ее муж и старшая дочь не пострадали, поскольку в момент прилета находились в дальней комнате квартиры.

Но чуда, к сожалению, не случилось: вскоре спасатели достали из-под завалов тела женщины и ее так мало пожившего малыша…

Всего в ту страшную ночь российские убийцы забрали жизни 12 человек, в их числе пятеро детей:

4-месячный Тимофей;

8-месячная Елизавета;

3-летний Марк;

8-летняя Злата;

10-летний Сергей.

Тогда же в результате удара российского «шахеда» по многоэтажке в Одессе погибла многодетная семья военнослужащих.

«Обычные семьи, просто спавшие в своих квартирах, потеряли самое дорогое. Кто-то потерял детей, кто-то – родителей. Кто-то остался один в этом мире… Вечная память погибшим!», – написал сегодня городской голова Геннадий Труханов.

Фото Марии Котовой

Между тем, россияне цинично обвинили во всем украинское ПВО – якобы подъезд был разрушен после попадания в него зенитной ракеты защитников одесского неба. Но видео, которое опубликовал Телеграм-канал «Одесской Жизни» опровергает эту ложь: на нем видно и слышно, как ударный беспилотник летит низко над домами, а потом врезается в один из них.

В каком состоянии сейчас пострадавший дом

По данным Одесского городского совета, в поврежденном год назад жилом доме провели все стабилизационные мероприятия и возобновили коммуникации. В настоящее время идет сбор документации для представления на тендер.

По словам местных жителей, в парадной внутри дома сделали ремонт, покрасили стены и потолки. Оставшуюся часть работ, по всей видимости закончат весной.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о самых безжалостных атаках Одессы в 2024 году.