Одесса простилась с фельдшером скорой помощи, убитым россиянами 15 марта (фото)

Об этом сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и Медицины катастроф Одесской области в Facebook.

Гроб с телом медика доставили на место жительства семьи Ротару в Киевском районе Одессы, где он вырос и учился. Здесь с ним попрощались его близкие, родные, соседи – все, кто его знал и помнил.

После этого траурная процессия направилась в Свято-Успенский мужской монастырь, где состоялось православное отпевание покойного. Здесь Сергей часто бывал при жизни, поэтому его родственники выразили желание совершить чин отпевания именно в монастыре.

Проститься с другом и коллегой сюда пришли сотни людей. Среди них – городской голова Геннадий Труханов со своими заместителями, а также руководство областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Далее траурная процессия с включенными сиренами – по традиции экстренки – последовала до родной Сергею Подстанции №5, где состоялась гражданская панихида с участием руководства области, департамента здравоохранения и коллег-медиков. После этого траурный кортеж – снова под звуки сирен – отправился на Западное кладбище, где тело Сергея Ротару было похоронено со всем уважением.

Напомним, 15 марта российские террористы запустили по Одессе баллистическую ракету. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков, в составе которой был и фельдшер Сергей Ротару. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.

Погибли фельдшер Сергей Ротару, сотрудник ГСЧС (еще один спасатель умер в больнице на следующий день), руководство Нацполиции и заммэра Сергей Тетюхин.

Всего в результате террористической атаки Одессы 15 марта 2024 года погиб 21 человек и более 50 человек пострадали. Разрушено здание рекреационного объекта, повреждены более шести десятков частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили скорой помощи и спасателей.

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