В Одессе простились с молодым спасателем, который погиб от повторного удара 15 марта

Как рассказали в региональном управлении ГСЧС, в тот роковой день Денис Колесников заступил на суточное дежурство. Через несколько минут после прилета он с коллегами уже был на месте, спасал людей.

В результате повторной атаки Денис получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось.

«Еще один удар. Еще одна ракета. Крики. Слезы. Много крови. Она повсюду: на лицах, на руках, на боевиках. Уже нет планов, уже не наступит завтра. Секунда — и уже нет жизни…

Он был одесским спасателем. Денис. 29 лет. Молодой, энергичный. Был… Это «был» разрывает сердце на куски. Это адская боль, которая никогда не утихнет…», — рассказывают коллеги погибшего.

Проститься с Денисом Колесниковым пришли сотни людей: родные, близкие, коллеги, друзья, знакомые.

«То, что пришлось пережить нашим ребятам — спасая друг друга — невозможно передать словами. Нам невыразимо больно. Это невосполнимая потеря. Часть нашей семьи, часть нас», — говорят спасатели.

Еще одним ударом для семьи одесских ГСЧС-ников стало смерть 39-летнего водителя-пожарного Виталия Алимова, сердце которого не выдержало — он скончался на следующий день в больнице.

В пятницу, 15 марта, российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты. В результате разрушено здание рекреационного объекта, повреждены частные дома, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Сообщалось о 21 погибшем и более чем 70 пострадавших, часть из которых – в тяжелом состоянии.

Среди убитых россиянами 15 марта – командир полка «Цунами» Александр Гостищев, а также бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.