Как стало известно на сессии Одесского городского совета, состоявшейся сегодня, в среду, 5 февраля 2025 года, такой ответ получила вдова в ответ на свое обращение.

Свой отказ в департаменте аргументировали тем, что формулировка «травма, связанная с исполнением служебных обязанностей» по факту смерти Сергея Тетюхина не позволяет предоставить его родным статус члена семьи погибшего в соответствии с действующим законодательством.

Как пояснили чиновники мэрии, это относится к тем случаям, когда полицейский погибает во время выполнения «основных задач полиции». А в случае смерти во время боевых действий в документе должно быть указано следующее: «Ранение (травма, контузия, увечье), полученное во время служебных обязанностей в период действия военного положения во время непосредственного участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отражения и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мероприятий».

На основании этого департамент социальной политики принял решение отказать вдове в предоставлении статуса члена семьи погибшего Защитника.

Показательно, что семья побратима Тетюхина, замначальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Абраменко, который также погиб во время удара 15 марта, при оказании помощи раненым бойцам бригады «Лють», аналогичный статус получила.

Особого цинизма в ситуацию добавляет то, что в предоставлении статуса отказало структурное подразделение мэрии, в котором Сергей Тетюхин много лет плодотворно работал, реализовав множество важных для Одессы проектов.

Депутат Наталья Жукова попросила мэра Одессы Геннадия Труханова взять под контроль вопрос о предоставлении статуса члена семьи погибшего супруге Сергея Тетюхина.

В свою очередь директор департамента труда и соцполитики Одесского горсовета Елена Китайская заявила, что несмотря на то, что медицинская комиссия подтвердила, что Сергей Тетюхин погиб при исполнении служебных обязанностей, для официального признания его семьи как семьи погибшего необходимо, чтобы причина смерти была связана именно с ранением или травмой, полученными при защите Украины или ее населения от российских агрессоров. По ее словам, вдове Сергея Тетюхина рекомендовано обратиться в Министерство внутренних дел, чтобы уточнить формулировку причины смерти, и тогда получить статус члена семьи погибшего будет возможно.

Труханов же в итоге пообещал, что горсовет не оставит семью Сергея Тетюхина без помощи.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ноябре 2023 года Сергей Тетюхин уволился из горсовета и мобилизовался в ВСУ. В мэрии он сначала работал директором департамента экономического развития, затем возглавлял департамент транспорта, а после занимал должность заместителя городского головы, а с мая 2023 года был первым вице-мэром.

Сергей Тетюхин погиб 15 марта 2024 года – в день, когда россияне дважды с интервалом в полчаса атаковали баллистикой курортную зону и частный сектор одесского побережья.

В результате обстрела погиб 21 человек – как мирные жители, так и спасатели и медики, прибывшие на место происшествия после первого удара. Тогда же погибли командир батальона «Цунами» Александр Гостищев и заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко. Еще 75 человек получили ранения разной степени тяжести.

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