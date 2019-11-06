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Новости Одессы и Одесской области

Милосердие с изъяном: авторская колонка о попрошайничестве в Одессе

Милосердие с изъяном: авторская колонка о попрошайничестве в Одессе

По дороге на работу и с работы я прохожу мимо железнодорожного вокзала. В подземных переходах с раннего утра и до позднего вечера стоят старики с пластиковыми стаканчиками и просят подаяние. Их сгорбленные фигуры, потрепанная одежда и потухшие глаза вызывают сострадание, и рука сама собой тянется к кошельку.

Насколько мне известно, принцип «привлечения» к нищенству прост, как полено: многим старикам милые молодые люди обещают приличную работу, а потом отбирают документы и заставляют просить милостыню. По сути, пожилые люди попадают в рабство.

О том, что попрошайничество — преступный бизнес, известно всем, в том числе и тем, кто по долгу службы должен был бы озаботиться решением этой проблемы. Его владельцы с завидным знанием психологии эксплуатируют самые благородные человеческие качества — сострадание и желание помочь. При этом сами они с теми, кто выпрашивает для них деньги, обращаются далеко не милосердно.

Я собственными глазами видела, как атлетически сложенный молодой человек без всяких признаков интеллекта на физиономии выворачивал карманы у несчастного старика с аккордеоном, проверяя, не утаил ли он какие-то деньги. Это происходило в подземном переходе, у лестницы, ведущей на Куликово поле. Зрелище было отвратительное и шокирующее.

В последнее время у меня часто возникает вопрос: почему ни полиция, ни социальные службы не интересуются стариками, стоящими с протянутой рукой? Детское нищенство, наконец, стали пресекать, а кто подумает о пожилых людях, которые попали в подобную зависимость явно не от хорошей жизни? Мне могут ответить, что у нас в стране ответственность за попрошайничество не предусмотрена, и полиция ничего сделать не может. Это дескать выбор тех, кто соглашается на сомнительный заработок, они взрослые люди и никто не обязан вытаскивать их из неприятностей, в которые они угодили по собственной глупости.

С формальной точки зрения это, конечно, так. Но ведь никто не отменял и гуманное отношение к человеку. И старикам, которые по разным причинам оказались заложниками преступного бизнеса, самостоятельно вырваться из «нищего» рабства не под силу. Им нужна помощь, которую не сможет оказать никто, кроме правоохранительных органов и государства. В конце концов, если пенсий, которые получает большинство украинских стариков, с трудом хватает на самое необходимое — еду и лекарства, государство обязано предоставить им хотя бы защиту. Разве общество, в котором стариков используют как средство для получения прибыли, можно назвать цивилизованным? Я лично думаю, что до тех пор, пока в «нищем бизнесе» у нас будут использовать стариков и детей, Украина не имеет никакого права называться европейским государством.

Фото: Вusinessman.com

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Ирина Сорокина
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