Волонтеры в Одессе открыли пункт обогрева для бездомных на Куликовом поле

Люди без определённого места жительства в такой палатке смогут находиться в тепле, получить еду и медицинскую помощь. Руководство трех взаимодействующих организаций в этом проекте также просит подключиться к спасению бездомных одесситов. Однако важно знать, что перед вызовом «патрульной группы» с бездомным нужно поговорить и задать необходимые вопросы.

Об этом представители организаций и проектов по помощи бездомным рассказали во время трансляции в пресс-центре «OdessitUa».

Сегодня на Куликовом поле христианская благотворительная общественная организация «Новая жизнь» развернула пункт обогрева. В 19:00 пункт начнет свою работу и будет работать круглосуточно.

«В этом году мы откроем такой пункт раньше, не дожидаясь морозов. По законодательной базе, такие пункты открывают при температуре ниже 10° мороза. Но человек может замерзнуть при пяти-семи градусах и лишиться конечностей», – рассказал председатель ОО Христианская миссия «Новая Жизнь» Федор Герасимов.

На месте бездомные могут не только находиться в тепле и получить еду, но также им окажут медицинскую помощь, в частности, обследование на туберкулез. Всего в палатке будут дежурить около 40 волонтеров.

Также в нашем городе работает «Служба помощи бездомным людям». Хоть и в названии проекта упоминается «служба», организация является не государственной, а волонтерской. Её цель – найти и пригласить бездомных в приют, обеспечить всем необходимым, а также оказать медпомощь.

Любой одессит может помочь проекту, тем самым спасти жизнь бездомного, вызвав «патрульную» машину данной службы. Для этого, при обнаружении бездомного человека, необходимо позвонить на горячую линию организации – 0-800-303-999. Но важно учитывать, что прежде, чем вызывать транспорт, нужно поговорить с самим бездомным. Главное, что нужно узнать, – хочет ли такой человек, чтобы ему помогли. Также нужно узнать, есть ли у него проблемы со здоровьем. Если да, то в таком случае, лучше вызвать скорую помощь, а волонтеры проконтролируют все остальное.

Фото: freeradio.com.ua

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