Илон Маск предсказал судьбу Одессы, если Украина продолжит войну

Такой «устрашающий» прогноз он выдал накануне в принадлежащей ему же соцсети Х (ранее Twitter).

Маск назвал «трагедией» Украины попытки «атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и мощную артиллерию, когда Украине не хватало брони и преимущества в воздухе» и в очередной раз призвал нашу страну «решить вопрос переговорами».

«Любой дурак мог это предвидеть. Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны… Нет никакого шанса, что россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на западе, но россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территорий получит россия, пока не дойдет до трудно преодолеваемого Днепра. Впрочем, если война будет длиться долго, падет и Одесса»,

– написал Маск.

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По его убеждению, важным остается вопрос, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю.

«Я рекомендую урегулирование путем переговоров до того, как это произойдет»,

– добавил возомнивший себя военным экспертом милиардер.

Илон Маск и война в Украине

Ранее Маск призвал Украину к переговорам с путиным вместо того, чтобы «отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах» и при этом выразил сочувствие российским оккупантам, а также заявил, что попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются «ненужными».

Отметим, что миллиардер регулярно подвергается критике за свои неоднозначные высказывания на тему войны в Украине. А одним из самых громких скандалов недавнего времени стала публикация Маском карикатуры на Владимира Зеленского, которая высмеивала попытки президента Украины получить западную помощь.

В то же время купленная Маском соцсеть Twitter стала одним из самых мощных инструментов продвижения российской пропаганды за пределами россии. Причем случилось это именно из-за нескольких решений самого Маска. Например, прекратить ручную модерацию контента в соцсети.

Также отметим, что во внутренней американской политике Маск является сторонником претендента на кресло президента Соединенных Штатов симпатика путина Дональда Трампа, политика-популиста, который выступает за изоляцию США и отказа от активной международной политики.

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