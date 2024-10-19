Как проходят выборы в США и кто такие выборщики

До 5 ноября – дня президентских выборов в США – времени осталось всего-ничего. У них испокон веков (а точнее с конца 18-го века) это в один и тот же день – во вторник после первого понедельника ноября. А по поводу того, кого выберут американцы – Его или Её – мы с вами тут по вполне понятным причинам волнуемся куда больше, чем сами граждане США. Об этом и поговорим.
Он или Она?
СпрОсите, за кого нам «кулаки держать»? Отвечу: а фиг его знает. Внимательно «вылавливаю» и Её и Его посулы в отношении Украины, прекрасно при этом понимая, насколько обещания кандидатов в президенты обычно расходятся с поступками президентов.
Бытует у нас шутка по аналогичному поводу: «Ты же обещал на мне жениться!!! Да мало ли что я на тебе обещал…» Что ж, они – политики – живут по своим особым правилам.
Подметили же умные люди, чем политик отличается, к примеру, от женщины. Политик, если сказал «да» – это значит «может быть», если он сказал «может быть» – это значит «нет», но если он сразу резко сказал «нет» – это уже не политик. У женщин наоборот: если она сказала «нет!» – это все же «может быть», если сказала «может быть» – это, похоже, что «да». Но если сразу сказала «да» – тут возникают вопросы…
Ладно, пошутили немного – и хватит. Как говорится, «и было б очень нам смешно, когда бы не было так грустно». Давайте делом займемся и вместе попытаемся разобраться в оч-чень «мутном» вопросе: а как происходят выборы в США? Раз уж мы к их результату так «привязаны».
Наши выборы и их выборы – это «две большие разницы». У нас все просто: между нами – избирателями – и кандидатами в президенты – никаких «прокладок». У кого насчитали больше наших голосов – тот и в «дамки» вышел. Правда, даже в ушедшей от сталинизма Украине не раз работало (в виде хитро задуманных промежуточных серверов, т.е. «прокладок») изречение Сталина:» Не важно, как проголосовали – важно, как подсчитали».
А вот в США есть официальное промежуточное звено, и называется оно «выборщики». Выборы там проходят по 2-ступенчатой системе. Согласно Конституции США, граждане голосуют за кандидатов, но их голоса кандидаты получают не напрямую, а через коллегию выборщиков.
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Кто такие выборщики в США и как их выбирают
Такая система родилась вместе с США в качестве компромисса – считается, что отцы-основатели, хоть и выступали за демократию, все-таки не были готовы полностью доверить выбор президента населению.
Выборщики – это люди, которых избиратели наделяют правом отдать свои голоса за того или иного кандидата. Имеет право на существование вполне логичный вопрос: а самих выборщиков кто выбирает? А это происходит на съездах партий (Республиканской и Демократической).
Обычно выборщиками становятся местные партийные деятели или популярные личности, как-то связанные с республиканцами или демократами.Сейчас коллегия выборщиков всей страны состоит из 538 человек (435 представителей и 100 сенаторов от всех 50 штатов плюс три человека от «самостоятельного» столичного округа Колумбия).
Их количество от каждого штата зависит от числа его представителей в Конгрессе (оно пропорционально населению штата). К примеру, самые малонаселенные штаты (Аляска, Делавер, Вермонт и т.п.) имеют по три голоса выборщиков, а от самого густонаселенного штата – Калифорнии – аж 55.
Практически во всех штатах (48-ми из 50-ти) действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. То есть кандидату, победившему в Калифорнии, достаются все 55 выборщиков, даже если он набрал на выборах 51 процент, а его оппонент – 49.
В чем подвох системы выборщиков
Итак, коллегия выборщиков состоит из 538 членов, значит, чтобы стать президентом, кандидату достаточно получить минимальное большинство – 270 голосов. Законодательство США (федеральное, т.е. общее) не обязывает выборщиков голосовать так или иначе. А вот некоторые штаты обязывают своих выборщиков обещать голосовать в соответствии с волеизъявлением жителей. Голосование за другого кандидата или отказ от голосования считается нарушением клятвы и в 33-х штатах карается по закону. При этом в подавляющем большинстве случаев выборщики голосуют так, как им поручено жителями штатов. А ежели ничья, то победителя определяет голосование в Палате представителей. Для победы нужно получить голоса 26 штатов.
Что интересно, бывает, возникают кажущиеся парадоксальными ситуации: кандидат может набрать больше голосов, но проиграть выборы. Такой случай имел место во время президентских выборов 2016 года, когда Хиллари Клинтон поддержало почти на 3 миллиона больше избирателей, чем Дональда Трампа, однако тот выиграл по результатам голосования выборщиков.
И еще пикантное обстоятельство: в большинстве штатов удостоверения личности для участия в голосовании не требуется. Достаточно заранее зарегистрироваться в качестве избирателя и в день голосования явиться на участок, назвать имя и фамилию и расписаться за бюллетень. Подпись избирателя сверят с той, что была оставлена при регистрации, – и этого достаточно, чтобы принять участие в выборах. Случаев, когда пытаются проголосовать дважды или выдать себя за другого, почти не бывает. Мне удалось «нарыть», что на выборах – 2016 в штате Айова некая дама попыталась дважды проголосовать за Трампа. Но, как оказалось, в штате Айова не так уж все и… Короче, порядок там: аферистку вычислили и арестовали.
Что говорили о политике известные люди
Скажу честно: все вышеизложенное – это «галопом по Европам», а точнее по выборам в США. По некоторым штатам в этой теме, если закопаться в «глубину глубин», то, уж простите, аж дули на ногах закручиваются. Да, непростая это штука – политика. Непростая и грязная. Не верите мне? Так вот вам мнение по этому поводу людей, намного более известных, чем автор этих строк:
- «В детстве я хотел стать тапером в борделе или политиком. Разница, по правде сказать, небольшая». Гарри Трумен, президент США с 12 апреля 1945 г. по 20 января 1953 г.
- «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях» – Гарри Трумэн о помощи СССР в начавшейся войне. Источник: New York Times, 24.06.1941 года.
- «Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующем поколении». Джеймс Фриман Кларк, американский ученый-теолог.
- «Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу». Шарль де Голль, президент Франции.
- «Политик до такой степени не верит своим собственным словам, что удивляется, когда другие понимают его буквально». Шарль де Голль, президент Франции.
- «Вы всегда можете услышать правду от американского политика, если он … уже оставил надежду стать президентом». Уэнделл Филлипс, американский политик (1811-1884 гг).
Удачных нам американских выборов, украинцы!