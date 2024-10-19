Как проходят выборы в США и кто такие выборщики

Он или Она?

СпрОсите, за кого нам «кулаки держать»? Отвечу: а фиг его знает. Внимательно «вылавливаю» и Её и Его посулы в отношении Украины, прекрасно при этом понимая, насколько обещания кандидатов в президенты обычно расходятся с поступками президентов.

Бытует у нас шутка по аналогичному поводу: «Ты же обещал на мне жениться!!! Да мало ли что я на тебе обещал…» Что ж, они – политики – живут по своим особым правилам.

Подметили же умные люди, чем политик отличается, к примеру, от женщины. Политик, если сказал «да» – это значит «может быть», если он сказал «может быть» – это значит «нет», но если он сразу резко сказал «нет» – это уже не политик. У женщин наоборот: если она сказала «нет!» – это все же «может быть», если сказала «может быть» – это, похоже, что «да». Но если сразу сказала «да» – тут возникают вопросы…

Ладно, пошутили немного – и хватит. Как говорится, «и было б очень нам смешно, когда бы не было так грустно». Давайте делом займемся и вместе попытаемся разобраться в оч-чень «мутном» вопросе: а как происходят выборы в США? Раз уж мы к их результату так «привязаны».

Наши выборы и их выборы – это «две большие разницы». У нас все просто: между нами – избирателями – и кандидатами в президенты – никаких «прокладок». У кого насчитали больше наших голосов – тот и в «дамки» вышел. Правда, даже в ушедшей от сталинизма Украине не раз работало (в виде хитро задуманных промежуточных серверов, т.е. «прокладок») изречение Сталина:» Не важно, как проголосовали – важно, как подсчитали».

А вот в США есть официальное промежуточное звено, и называется оно «выборщики». Выборы там проходят по 2-ступенчатой системе. Согласно Конституции США, граждане голосуют за кандидатов, но их голоса кандидаты получают не напрямую, а через коллегию выборщиков.

Кто такие выборщики в США и как их выбирают

Такая система родилась вместе с США в качестве компромисса – считается, что отцы-основатели, хоть и выступали за демократию, все-таки не были готовы полностью доверить выбор президента населению.

Выборщики – это люди, которых избиратели наделяют правом отдать свои голоса за того или иного кандидата. Имеет право на существование вполне логичный вопрос: а самих выборщиков кто выбирает? А это происходит на съездах партий (Республиканской и Демократической).

Обычно выборщиками становятся местные партийные деятели или популярные личности, как-то связанные с республиканцами или демократами.Сейчас коллегия выборщиков всей страны состоит из 538 человек (435 представителей и 100 сенаторов от всех 50 штатов плюс три человека от «самостоятельного» столичного округа Колумбия).

Их количество от каждого штата зависит от числа его представителей в Конгрессе (оно пропорционально населению штата). К примеру, самые малонаселенные штаты (Аляска, Делавер, Вермонт и т.п.) имеют по три голоса выборщиков, а от самого густонаселенного штата – Калифорнии – аж 55.

Практически во всех штатах (48-ми из 50-ти) действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. То есть кандидату, победившему в Калифорнии, достаются все 55 выборщиков, даже если он набрал на выборах 51 процент, а его оппонент – 49.

В чем подвох системы выборщиков

Итак, коллегия выборщиков состоит из 538 членов, значит, чтобы стать президентом, кандидату достаточно получить минимальное большинство – 270 голосов. Законодательство США (федеральное, т.е. общее) не обязывает выборщиков голосовать так или иначе. А вот некоторые штаты обязывают своих выборщиков обещать голосовать в соответствии с волеизъявлением жителей. Голосование за другого кандидата или отказ от голосования считается нарушением клятвы и в 33-х штатах карается по закону. При этом в подавляющем большинстве случаев выборщики голосуют так, как им поручено жителями штатов. А ежели ничья, то победителя определяет голосование в Палате представителей. Для победы нужно получить голоса 26 штатов.

Что интересно, бывает, возникают кажущиеся парадоксальными ситуации: кандидат может набрать больше голосов, но проиграть выборы. Такой случай имел место во время президентских выборов 2016 года, когда Хиллари Клинтон поддержало почти на 3 миллиона больше избирателей, чем Дональда Трампа, однако тот выиграл по результатам голосования выборщиков.

И еще пикантное обстоятельство: в большинстве штатов удостоверения личности для участия в голосовании не требуется. Достаточно заранее зарегистрироваться в качестве избирателя и в день голосования явиться на участок, назвать имя и фамилию и расписаться за бюллетень. Подпись избирателя сверят с той, что была оставлена при регистрации, – и этого достаточно, чтобы принять участие в выборах. Случаев, когда пытаются проголосовать дважды или выдать себя за другого, почти не бывает. Мне удалось «нарыть», что на выборах – 2016 в штате Айова некая дама попыталась дважды проголосовать за Трампа. Но, как оказалось, в штате Айова не так уж все и… Короче, порядок там: аферистку вычислили и арестовали.

Что говорили о политике известные люди

Скажу честно: все вышеизложенное – это «галопом по Европам», а точнее по выборам в США. По некоторым штатам в этой теме, если закопаться в «глубину глубин», то, уж простите, аж дули на ногах закручиваются. Да, непростая это штука – политика. Непростая и грязная. Не верите мне? Так вот вам мнение по этому поводу людей, намного более известных, чем автор этих строк:

«В детстве я хотел стать тапером в борделе или политиком. Разница, по правде сказать, небольшая». Гарри Трумен, президент США с 12 апреля 1945 г. по 20 января 1953 г. «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях» – Гарри Трумэн о помощи СССР в начавшейся войне. Источник: New York Times, 24.06.1941 года. «Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующем поколении». Джеймс Фриман Кларк, американский ученый-теолог. «Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу». Шарль де Голль, президент Франции. «Политик до такой степени не верит своим собственным словам, что удивляется, когда другие понимают его буквально». Шарль де Голль, президент Франции. «Вы всегда можете услышать правду от американского политика, если он … уже оставил надежду стать президентом». Уэнделл Филлипс, американский политик (1811-1884 гг).

Удачных нам американских выборов, украинцы!