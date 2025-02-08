Порахуймо чужі гроші

Власний капітал Ілона Маска на початок поточного року оцінюється в 422,7 мільярда доларів. Зрозуміло, що це далеко не, як у них там кажуть, кеш, тобто, як у нас кажуть, не готівка. До речі, нашою мовою їхній кешир перетворився на касир. Звичайно, гроші Маска вкладено у справу, вони на нього працюють. Але все ж таки прикиньмо: а що, якби в нього все було готівкою? Одна банкнота у 100 доларів важить один грам. Отже, один мільярд доларів важить десять тонн. Виходить, все багатство Маска важить 4 227 тонн. Поки ви, шановні, прочитали вищевикладене, вага змінилася: Маск розбагатів. Підраховано, що його підприємства приносять йому 2,27 мільйона за годину, 37 879 за хвилину або 631 долар за секунду. До речі, у США 2023 року середня річна зарплата склала (без копійок) 60 тисяч доларів. А якщо 4 227 тонн грошей Маска завантажити в морські контейнери (максимально в кожен входить 28,65 тонни), то знадобиться 147 контейнерів. Уявляєте, скільки потрібно буде чекати на залізничному переїзді, поки мимо проїде такий гаманець?

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Звідки він узявся, такий розумний?

Але годі рахувати чужі гроші. Давайте коротко поцікавимося, звідки він узявся, такий розумний. Народився 1971 року в Преторії (ПАР). Батьки дали йому ім’я прадіда Джона Ілона Халдемана (швейцарський німець) – предка по материнській лінії.

Мати – відома модель, батько – частковий власник смарагдових копалень. На десятий день народження Ілону подарували його перший комп’ютер, він навчився програмувати і за два роки продав за 500 доларів свою першу програму – відеогру. У 17 років він без проблем отримав канадську візу (мати звідти родом), а через чотири роки переїхав до США, вступив до Пенсільванського університету, вивчав фізику та бізнес, але навчання не закінчив. У Канаді Ілон відзначився весіллям. Перша дружина навчалася разом із ним. Вони одружилися в 2000 році і майстерно зайнялися організацією демографічного вибуху: у сім’ї з’явилося п’ятеро синів (двійня та трійня). 2008-го вони розбіглися: Маск почав зустрічатися з британською актрисою Райлі. Вони одружилися у 2010 році, а в 2012-му розлучилися, проте одружилися знову у 2013 році. 2016-го – знову розлучення.

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Які компанії заснував американський геній?

У 1996 році Маск з братом заснував компанію Zip2 (ЗіпТу розробляла програмне забезпечення для ЗМІ). Серед клієнтів – «Нью-Йорк таймс». 1999 року компанію продали за 308 мільйонів. Ілон отримав від продажу 22 мільйони.

У 1999 році Маск став одним із засновників «X.com» (ікском). Далі сталося злиття компаній X.com і знаменитої нині PayPal (ПейПел). Обидві займалися забезпеченням грошових переказів електронною поштою. Маск жорстко вимагав, щоб його бренд X.com видавив PayPal, за що його турнули з ради директорів. Але ідея злиття виявилася плідною, швидко зростав бізнес, остаточно перейменований на PayPal. У 2002 році він був проданий за 1,5 мільярда доларів, що дозволило Маску, який володів 12% акцій, наварити 165 мільйонів.

У червні 2002 року Маск заснував свою третю компанію – SpaceX (СпейсІкс). Це приватний розробник ракет-носіїв і комерційний оператор космічних систем. Компанія розробила різні багаторазові ракети-носії, а також багаторазовий космічний корабель «Dragon» («Драгон» з англ. – дракон). У 2008 році NASA підписало з компанією контракт на суму 1,6 мільярда на 12 запусків носіїв і космічного корабля до міжнародної космічної станції (МКС), як заміну кораблів-човників після припинення державної програми їх запуску. У 2012 році глава «SpaceX» оголосив про плани дослідження Марса. Він мав намір висадити на Марс спочатку 10-15 осіб і до 100 тонн вантажу. Нині цю ідею плекає і його друг Трамп. У 2018 році як рекламу Маск запустив у космос свій автомобіль. І таки втер носа Роскосмосу: американські астронавти вперше полетіли на МКС не російським кораблем, а дітищем Ілона Маска.

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«Tesla Motors» («Тесла Моторс») була заснована Маском через рік після створення «SpaceX» і названа на честь сербського вченого-винахідника Миколи Тесли. Сфера діяльності – створення екологічно чистих електромобілів. Перший автомобіль у продаж «Tesla Motors» представила у 2008 році.

Компанія «SolarCity» була заснована в липні 2006 року братами Пітером і Ліндоном Райвами. Ідея розпочати бізнес у галузі сонячної енергетики прийшла їх кузену Ілону Маску, який очолив компанію і надав допомогу із запуском проекту. Компанія лідирує у сфері послуг із встановлення сонячних панелей. «Тесла» Ілона Маска придбала «SolarCity» у 2016 році за 2,6 мільярда і реорганізувала свій сонячний бізнес у «Tesla Energy».

У 2015 році Маск став співзасновником «OpenAI», дослідницької компанії, яка займається просуванням штучного інтелекту.

У 2016 році він став співзасновником «Neuralink», нейротехнологічної компанії, що займається розробкою зв’язки мозок-комп’ютер, і заснував «The Boring Company», компанію з будівництва тунелів.

Маск запропонував ідею «Hyperloop» (гіперлуп з англ. – гіперпетля) – високошвидкісну систему транспортування на вакуумному поїзді.

У 2022 році став власником «Twitter» (Твіттер) за 44 мільярди доларів.

Це далеко не всі трудові подвиги цього американського генія – «ударника капіталістичної праці».

Дав дітям незвичайні імена

Досягнення іншого плану – це вісім дітей від трьох шлюбів, а ще позашлюбні близнюки. 2021 року парочку народила його колега, для якої Маск став донором сперми. Що показово, діти від перших двох шлюбів отримали стандартні для США імена, а вже в третьому шлюбі фантазія батька розігралася не на жарт. Первістка назвали Екс Еш Ей-Твелв, він народився у травні 2020-го, за словами батька, його звуть «X Æ A-12» (де Х – невідома змінна; Æ – це AI в ельфійському написанні (кохання та (або) штучний інтелект); A-12 – американський літак-розвідник.. У вересні 2021-го Ілон Маск із третьою дружиною розлучилися, проживши разом три роки, а у грудні того ж року у цієї пари народилася дочка – Екза Дарк Сайдеріл – за допомогою сурогатної матері. Ще один їхній син, Техно «Тау» Механікус – третя дитина цієї пари, також був зачатий за допомогою сурогатної матері. Хтось може потилицю почухати зі словами: схоже, це діагноз.

Але ж сам Ілон Маск щиро зізнався: під час виступу в одній американській програмі «Суботнього вечора у прямому ефірі» у травні 2021 року заявив, що у нього синдром Аспергера. Ось як кваліфікує цю болячку сайт Медіком.юа. Це психічний розлад, що характеризується комунікативними труднощами. Вчені відносять це порушення до розладів аутистичного спектра. Однак, за багатьма характеристиками, синдром докорінно відрізняється від аутизму. За статистикою, патологія виникає у 23-24 із 10 тисяч дітей. До прояву хвороби більше схильні чоловіки, ніж жінки.

Про політичну кар’єру

Безумовно, Ілон Маск страшенно розумний: він не помилився, витративши понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, підтримуючи обрання Дональда Трампа та його республіканців. Про це свідчать дані Федеральної виборчої комісії США. Як гукнеш, так і одгукнеться: близькість до Трампа вилилася у рішення президента призначити мультимільярдера керівником міністерства з питань ефективності держапарату для оптимізації державного управління та витрат.

Зараз Маск, схоже, вирішив записатися до олігархів. У перекладі з давньогрецької, це коли влада зосереджена в руках великих представників фінансово-промислового капіталу, які визначають і внутрішню, і зовнішню політику країни. Приклад? По нього далеко ходити не потрібно: це мільярдер і промисловець Порошенко, який пішов у політику і став президентом України. Маску стати президентом США забороняє закон (він не в США народився). А політик з нього, судячи з його зухвалих рухів у міжнародному напрямі, що почастішали, – такий собі. Хоча. «Якісь 90% політиків псують репутацію всіх інших», – сказав колись колишній Держсекретар США Генрі Кісінджер. А вже він, який 100 років прожив, у цьому розбирався.

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Автор карикатури – Олексій Кустовський