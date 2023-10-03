Илон Маск зло посмеялся над президентом Зеленским

Самый богатый человек в мире, Илон Маск, разместил в соцсети мем, который высмеивает президента Владимира Зеленского за то, что украинский лидер вынужден просить международную помощь.

Маск разместил мем про Зеленского

В аккаунте Илона Маска в социальной сети Х (раньше — Twitter), появился мем с Владимиром Зеленским. На фото еще молодой президент Украины погружен в себя и это изображение сопровождается надписью: “Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов».

Так самый богатый в мире человек посмеялся над руководителем страны, который прилагает огромные усилия, чтобы получить международную военную, финансовую и гуманитарную помощь для своей страны, в которую вторглось соседнее государство с целью уничтожить украинский народ, его культуру и язык.

Отношение Илона Маска к Украине

Роль Илона Маска в захватнической войне, развязанной россией против Украины, двойственна:

С одной стороны наша страна активно пользуется спутниковым интернетом StarLink от компании SpaceX, которой владеет Маск. Особенность услуги — она обеспечивает доступ к сети в любой точке Украины.

С другой стороны — миллиардер сделал несколько заявлений, в которых повторял утверждения российской пропаганды. Так, он говорил, что полуостров Крым необходимо отдать россии, что псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях имеют юридическую силу, и что помощь Украине следует ограничить и тем самым принудить нашу страну отказаться в пользу россии от захваченных агрессором территорий.

Отметим, что Владимир Зеленский действительно прилагает огромные усилия в том, чтобы привлечь в Украину оружие, финансы, гуманитарную помощь для того, чтобы страна могла эффективно отражать российскую агрессию и в ней продолжали функционировать экономика и социальные институты.

В демократических странах такая его его деятельность и ее результаты, как правило, вызывают восхищение и уважение. Но есть и исключения среди политиков и их сторонников, которым которым симпатичен российский фашизм в версии тамошнего диктатора путина.

Как отреагировали на выходку Маска в Украине

Занимающий пост советника руководителя Офиса президента Михаил Подоляк так прокомментировал не слишком тактичную шутку миллиардера: «К сожалению, не все и не всегда, являясь значимыми медийными фигурами в тысячах километрах от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные обстрелы и плач детей, которые теряют своих родителей».

Кто такой Илон Маск

Илон Маск — мультимиллиардер, номер 1 в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, под контролем которого находятся компании:

Tesla (электромобили и возобновляемая энергетика);

SpaceX (космические запуски и спутниковый интернет);

социальная сеть X (раньше называлась Twitter).

Во внутренней американской политике Маск — сторонник Дональда Трампа, политика популиста, который выступает за изоляцию США и отказа от активной международной политики. Трам — симпатик путина, активно использует манипуляции и ложь в своих политических кампаниях.

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