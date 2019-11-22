Крик в школах: есть ли оправдание эмоциональным срывам учителей?

Повышение голоса, занижение оценок, пренебрежительное отношение и даже брань. Этим грешит сегодня немало педагогов. Недавно в Одессе произошел скандал в младших классах школы №84. Одна из мамочек, сидя в коридоре, засняла, как опытный специалист пренебрегла принципами педагогики. Прямо на уроке она кричала на детей так, что это было слышно на весь школьный коридор. Видео «педагогического процесса» разлетелось по соцсетям, СМИ и попало в департамент образования. Разгорелась нешуточная дискуссия о том, имеет ли право учитель повышать голос на учеников.

Но сегодня я хочу поговорить не о конкретном случае, а о ситуациях, где подобное поведение учителя прощается или прикрывается администрацией. При этом таких учителей частенько оправдывают не только коллеги по цеху, но и многие родители. Как правило, они ссылаются на неуправляемость детей, низкие заработные платы при адском труде, на плохое настроение и психологический срыв или же на личности детей, которые, по их мнению, не имеют права на понимание и уважение.

Все взрослые должны понимать, что переход на крик – это все-таки учительский «косяк», а не хитрый приемчик из копилки педагогических технологий. Ведь если бы это была такая секретная методика по добыванию ученических успехов и прилежания, то педагогов бы еще в вузах наделяли не только профессиональными знаниями об этом, но и снабжали громкоговорителями — как профессиональным орудием труда.

Доводы о том, что учителя «довели», тоже не причина срываться. У детей всегда есть излишки энергии, поэтому в воспитательном процессе не обойтись без попыток как-то обуздать эту стихию. Но кричать вовсе не обязательно.

Ведь эмоциональное насилие оказывает такое же действие, как и физическое, — ломает ребёнка. Взрослый человек, который не может совладать с эмоциями и от бессилия кричит на детей, едва ли станет авторитетом для подростков. А между тем, именно учитель определяет формат взаимодействия внутри коллектива. Он может стать образцом и наставником для ребенка, а может убить в нем весь интерес к предмету и учебе в целом.

Дети не ведут себя плохо, чтобы их поругали. Чаще всего условия, в которых находится ребёнок, не соответствуют его возможностям и запросам. У нас полно программ по математике, но никто не учит работать с групповой динамикой, с особенностями личности. Мы так и остаёмся в традиционных форматах авторитарного подхода школы XX века. Многие говорят «дети уже не те» (хотя это не так) и ничего не делают для того, чтобы ответить на вопросы: а какие они? Что им предлагать?

Поэтому проблема остается, а педагоги продолжают демонстрировать свое бессилие. Учителя, который повышает голос и давит на детей, понять можно, но оставлять работать — нет. Нужно навсегда усвоить: эмоциональное насилие в школе невозможно. Наши дети слишком дороги нам, чтобы мы могли себе позволить не считаться с их чувствами.

Фото: kpcdn.net

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