Ключевые моменты:

  • Прилет ракеты в учебное заведение в городе Белгород-Днестровский
  • Погибли двое и по меньшей мере двенадцать раненых

Сейчас трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Искренние соболезнования родным и близким…

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