Ключевые моменты:
- Прилет ракеты в учебное заведение в городе Белгород-Днестровский
- Погибли двое и по меньшей мере двенадцать раненых
Сейчас трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные раненые, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Искренние соболезнования родным и близким…
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