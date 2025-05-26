Академические лицеи: возможность или проблемы

С вопросами мы обратились к заместителю Кодымского городского головы по гуманитарным и социальным вопросам Антонине Москалюк.

— Антонина Степановна, как проходит реформа на Кодымщине?

— В громаде прошло непростое обсуждение этой темы с учителями, родителями, депутатами и общественностью. Очень сложные были дебаты. Однако реформирование образования относится к компетенции государства. Мы лишь исполнители государственной политики и закона о полном среднем образовании. Сейчас нашли общий знаменатель и движемся дальше.

Согласно реформе, ученики будут иметь возможность выбирать профиль обучения, курсы в пределах профиля и вне его для интеллектуального развития.

Единый лицей

— Есть ли такой академический лицей, который, согласно требованиям, должен быть отделен от заведений I и II ступеней и при нем должен быть пансионат?

— Мы определились, что Кодымщина должна стать громадой единого лицея, который будет создан на базе первой школы. Вопрос, в какой конфигурации он будет действовать, пока открыт: лицей-гимназия или лицей 10, 11, 12 классов. Сейчас это лицей 10 и 11 классов.

Сегодня на Кодымщине есть пять лицеев — в селах Сербы, Писаревка, Грабово, Загнитков и Шершенцы. В учебном 2025-2026 году все эти лицеи прекращают свое существование, дети продолжат образование в лицее школы №1 или выберут профессионально-техническое направление или профессиональный колледж.

Громада пошла по пути постепенного перехода сельских лицеев в гимназии, когда в прошлом учебном году не набирался десятый класс, а выпускался одиннадцатый. А в этом году выпускается одиннадцатый и фактически в громаде остается два лицея на базе первой и второй городских школ.

В новом учебном году старшей школы в сельских школах Кодымщины не будет.

В следующем году реформирование старшей школы будет касаться городских школ: начальная школа заведения №1 будет трансформирована в школу №2, а ученики старших классов школы №2 будут постепенно переходить в первую школу, которая является лицеем. Тогда автоматически вторая школа станет гимназией, а первая — академическим лицеем с определенными профилями.

Сейчас сельские учебные заведения на новый учебный год не набирают десятые классы, и с сентября 2025 года в громаде останутся два лицея: на базе первой и второй школ. На этом этап трансформации сельских лицеев завершится.

Ученики уже натаптывают дорожку

— Сегодня в связи с демографической ситуацией, на которой сказывается война и низкая рождаемость, проблемой является наполняемость классов академического лицея. Ведь он должен функционировать при достаточном количестве учеников. Поэтому мы и начали этот процесс раньше, чтобы натоптать дорожку к академическому лицею и дать детям время понять необходимость продолжения обучения.

— По требованиям, академический лицей должен иметь пансионаты для проживания детей.

— Мы одними из первых в Одесской области открыли такой пансионат в лицее №1. Здесь есть все условия для проживания и обучения. Сейчас там живут дети из Загниткова, одного из самых отдаленных сел от центра громады. Громада обеспечивает всем бесплатное пятиразовое питание.

— Что ждать начальным школам Кодымщины и гимназиям?

— Известно, что с нового учебного года образовательную субвенцию не будут получать школы, где учится менее 45, а в следующем году — менее 60 учеников. Вместе с тем начальная школа должна быть максимально приближена к месту жительства ребенка. Поэтому в громаде на сегодняшний день есть три начальные школы. Государство подталкивает к оптимизации образовательных учреждений. То есть громада может сама финансировать школы, в которых количество детей не соответствует требованиям. Но Кодымская громада не имеет такой возможности.

А что думают родители?

Евдокия, с. Загнитков:

— Думаю, что с реформой старшей школы немного поспешили. В нашей школе сегодня учится 116 детей, но это не так уж и плохо. Да, малая наполняемость классов. Но дети живут дома. Понимаю, что трехэтажное здание школы содержать дорого. Но ведь можно, например, в отопительный сезон перекрыть этажи, которые не задействованы. Ведь, если не будет школы, то в селе не будет жизни. Наше село с такой славной историей просто вымрет. Наверное, многие слышали о нашем творческий детский народный коллектив «Истоки». Его участники — ученики Загнитковской школы. Не будет школы — не будет коллектива. Да и вообще село опустеет.

Сегодня ученики 10 класса ездят в Кодыму школьным автобусом. Дорога плохая, да и встают дети — еще темно, и домой возвращаются — уже темно. Это сказывается не только на качестве образования, но и на психическом здоровье.

Галина, с. Баштанков:

— Мой сын учится в четвертом классе. В следующем году он будет посещать опорное заведение в Кодыме. Я не вижу в этом трагедии. А реформа старшей школы откроет перед детьми много перспектив. Ведь в лицее созданы все условия для развития ребенка, для его обучения.

Вера, с. Пирожная:

— К сожалению, в нашем селе школы нет. Ее закрыли из-за нехватки школьников. В последние годы молодежь покидала село и переезжала в город. А тут еще и пришла война. Село опустошается. Наша дочь ездит в городскую школу. Это не так далеко, но мы с мужем очень переживаем за ее здоровье — у нее слабый вестибулярный аппарат. Не понимаю, для чего все эти эксперименты со школами. Мы же как-то в селах выучились. Не всем быть профессорами, кому-то надо и сельским хозяйством заниматься.

Людмила, с. Ивашков:

— В этом году — последний выпуск в нашей школе. Такой неутешительный результат реформы школьного образования. Подрастающая детвора будет ездить на учебу в другие населенные пункты. Кто-то будет продолжать учиться в Кодыме, а мой сын поедет учиться в Балтский педагогический колледж. Если смотреть на проблему реформирования со стороны развития села, то это не очень хорошо, потому что село, которое дает хлеб, сдает позиции. А если рассматривать в плоскости развития детей, то реформа имеет смысл.

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