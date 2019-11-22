Афиша бесплатных событий на 22-24 ноября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.
Что: Глинтвейн-фест
Где: Парк Горького
Когда: 23-24 ноября, 12:00-20:00
Что: Аудио перформанс
Где: Леонтовича, 5, МСИО
Когда: 23 ноября, 16:00
Что: Презентация книги Алисы Ложкиной
Где: Софиевская, 5а
Когда: 23 ноября, 17:00
Free donation
Что: Встреча с философом Владимиром Еромоленко
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 ноября, 15:00
Что: День открытых дверей
Где: Софиевская, 5, Одесский художественный музей
Когда: 24 ноября, 10:30-17:30
Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”
Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной
Когда: 24 ноября, 16:00
Free donation
Что: Speaking Time от Impact Hub Ambassadors
Где: Греческая, 1-а, Hub, -1 этаж, зал “Барселона”
Когда: 24 ноября, 17:00-19:00
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