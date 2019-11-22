Афиша бесплатных событий на 22-24 ноября

Подборка бесплатных событий в городе на ближайшие дни.

Что: Глинтвейн-фест

Где: Парк Горького

Когда: 23-24 ноября, 12:00-20:00

Что: Аудио перформанс

Где: Леонтовича, 5, МСИО

Когда: 23 ноября, 16:00

Что: Презентация книги Алисы Ложкиной

Где: Софиевская, 5а

Когда: 23 ноября, 17:00

Free donation

Что: Встреча с философом Владимиром Еромоленко

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 ноября, 15:00

Что: День открытых дверей

Где: Софиевская, 5, Одесский художественный музей

Когда: 24 ноября, 10:30-17:30

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”

Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной

Когда: 24 ноября, 16:00

Free donation

Что: Speaking Time от Impact Hub Ambassadors

Где: Греческая, 1-а, Hub, -1 этаж, зал “Барселона”

Когда: 24 ноября, 17:00-19:00

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Free donation

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