В ночь на 10 июня в результате массированного обстрела дронами Одесса потерпела значительные разрушения. По официальным данным, погибли два человека, еще девять получили ранения.

В видео, опубликованном на странице Одесского зоопарка, директор Игорь Беляков рассказал, что основной удар вражеского “шахеда” пришелся на территорию между помещением вивария и сенохранилищем. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные. В результате чего повреждены технические помещения, которые теперь нуждается в серьезном ремонте.

К сожалению, от удара погибло одно животное – домашний баранчик. Остальные животные не пострадали. Обошлось и без травм сотрудников.

Игорь Беляков добавил, что зоопарк продолжает работать и принимать посетителей.

Напомним, в результате одного из обстрелов Одесской области был разрушен дом Игоря Белякова в Овидиополе. С места атаки разбежались домашние питомцы — коты и собака, на поиски которых ушла неделя.

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