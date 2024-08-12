Аисты на пороге: как семья из Демидовки спасла обессиленных птиц

Аист вверху — счастье во дворе

Семью фронтовика Якова Павловича Матвиенко, который прожил на свете 85 лет, аисты «осчастливили» пятью детишками, внуками и правнуками. Когда старшие дети «разлетелись», младший сын Павел (кстати, участник боевых действий в Афганистане) остался жить в селе и ухаживал за старенькими родителями. Родоначальники славной демидовской династии тружеников, прожив долгую и счастливую жизнь, «улетели» в мир иной. И хотя их еще добротный сельский дом пустует, черногузы продолжают здесь жить.

Демидовцы искренне радуются птицам. Наблюдают, как они восстанавливают свой дом и высиживают деток. В нынешнем июне в гнезде вылупилось трое птенцов.

Но недавно случилась беда — родители аиста не вернулись в свое гнездо.

Кто такие Жужик, Максик и Леля?

О несчастье с птицами стало известно, когда в один жаркий день к соседнему дому Александра и Светланы Чумаков, в семье которых воспитываются четверо детей, прибился обессиленный птенец.

Первым его увидел десятилетний Максимчик. Аистенок уже не мог ходить, и мальчик принес его к маме Светланы. Сердобольная женщина напоила и накормила птицу. На второй день взлетел на землю еще один аист и пришел к Чумакам, а третий оставался в гнезде под палящим солнцем, крайне обессиленный от голода и жажды. Птенец уже почти не двигался.

Соседка Вера Тетеря рассказала, что Максим очень волновался за судьбу аиста и думал, как его спасти. На помощь подоспели односельчане Виктор Оклюк и Александр Тепеля. Руководство местного хозяйства «Универсал» предоставило подъемник, чтобы снять птенца из гнезда. Операция по спасению аиста прошла успешно.

Аистов поселили в просторном ведерке. Юный спасатель назвал их Жужик, Максик и Леля. Чтобы прокормить трех птенцов, Светлана покупает мясо и рыбу, потому что аисты зерно не клюют. С продуктами помогают уже более десяти демидовцев, в частности и Павел Матвиенко с семьей. Покупают мясные полуфабрикаты, замороженные котлеты, фарш и т. п.

Журавлики чувствуют себя хорошо, бегают возле дома, играют с малышами. Бывает, ненадолго улетают на пруд поохотиться, но всегда возвращаются в свой новый дом.

Максимко, который уже сроднился со своими воспитанниками, надеется, что черногузы осенью улетят в теплые края, а весной вернутся в Демидовку и создадут семьи на счастье и радость сельчан.

По народному поверью, белые аисты являются Божьими посланцами, которые приносят людям удачу и семейное счастье.