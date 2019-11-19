Здравствуй, дерево – прощай, дерево: что в Одессе происходит с озеленением?

По каким-то причинам мы все чаще наблюдаем, как в городе спиливаются деревья. Одесситы негодуют: они, мол, были совершенно здоровы, теперь будет нечем дышать. Или другая картина: подул ветер — дерево падает, зачастую на чье-то авто или дом, а бывает, что и люди травмируются. Снова негодование: дерево, мол, было больным, его давным-давно пора было снести…

Знакомые ситуации, не правда ли? В чем же дело? Кто прав, кто виноват? Что не так? И что это вообще такое — правильное, системное озеленение города?

Об этом и многом другом мы беседует с кандидатом биологических наук, доцентом кафедры ботаники ОНУ им. И.И.Мечникова Юлией Назарчук, которая профессионально занимается озеленением и ландшафтным дизайном с 2003 года.

Эффект внезапного падения

— На самом деле, многое у нас «не так». А все дело в отсутствии системного мониторинга состояния деревьев в городе. Вот, вроде, дерево выглядит «прилично», листики в порядке, цветет весной, а внутри оно гнилое. Именно с такими деревьями и происходит то, что называется «эффектом внезапного падения». Для этого порой и не нужен ураган или сильный снег. Просто приходит время — и дерево падает.

И вот чтобы такого не происходило, за деревьями надо наблюдать, причем систематически, и исходя из этого принимать решение о его судьбе, — делает акцент Юлия.

—А как же можно определить состояние дерева, если оно внешне совершенно здорово?

— Такое дерево только кажется здоровым. Вот мы смотрим на наших зеленых красавцев, зачастую могучих, а специалист уже внешне по многим признакам может определить, что его давно пора удалять. Дело не только во внутренней гнили. Имеются и нарушения формировки дерева — вросшая кора, острые развилки и т.д. У нас ведь как? Дерево высаживают, а потом о нем забывают. Ну польют в лучшем случае. Первые десять лет молодые деревья должны постоянно формироваться, и это нельзя не учитывать.

— Как же определить наличие внутренней гнили? То есть, как заглянуть внутрь дерева?

— Для этого существуют специальный прибор, немецкое изобретение. И он у нас есть. Это резистограф. Происходит тончайшее сверление дерева, прибор записывает показатели, потом данные обрабатываются в специальной программе. В результате происходит понимание: дерево пора удалять, или оно еще простоит какое-то время.

— Но у нас такой большой город. Насколько реально с помощью этого чудо-прибора заглянуть в каждое дерево?

— Существует европейская практика. Деревья в городской среде должны обследоваться с интервалом 3-5 лет. К тому же, специалисты знают, что есть ряд пород, которые чаще подвержены повреждениям и гниению.

— То есть, достаточно такой профилактики?

— Нет, не достаточно. Очень часто, к сожалению, приходится наблюдать, что когда производится так называемая формировка дерева, его санитарная или омолаживающая обрезка, то, мягко говоря, «возникает много вопросов». То есть, эти работы производятся неправильно. В абсолютном большинстве в результате это приводит к наличию гнили, в будущем — к «внезапному» падению.

Не делайте лес из парка!

— У нас часто высаживаются деревья, как говорится, не специалистами. Одесситы высаживают их во время субботников, иногда — акций, причем в самых разных местах города. И, конечно же, из самых лучших побуждений.

— Желание посадить дерево — это замечательно. Вот только следует помнить, что город — не собственная дача. Высадить дерево — это ведь еще далеко не все. Суть проста: должна быть определенная планировка, подбор пород. Например, ряд пород нельзя высаживать поблизости от дороги, там они будут хуже себя чувствовать и, как следствие, болеть, гнить и падать. Но самые серьезные минусы в подобных стихийных посадках — это качество посадочного материала, отсутствие последующего наблюдения за высаженными деревьями. Пороки формировки дерева — по сути, его «приговор». Или вот наблюдаем, как молодые деревца высаживаются под кронами взрослых. Молодняку потом не хватает света, и дерево не может нормально развиваться. Или вот еще момент, который просто вопиющ: очень часто молодые деревья одесситы обожают дружно высаживать в парках. К примеру, такое постоянно происходит в парке Победы. Вот, вроде, благое же дело. Между тем, дендропарк изначально создавался как определенный ландшафт, своеобразная коллекция. Что получаем? Лужайки и поляны в парке уже таковыми не являются. Нельзя из парка делать лес!

— А другие акции, которые происходят из лучших побуждений? Например, вбивание гвоздей в деревья, так называемое шипование?

— Смотря какая порода. Обычно дерево от этого сразу не погибает. Но через несколько лет мы, скорее всего, получим гнилое дерево, ведь произошло нарушение его целостности. Да и гвозди эти обычно не останавливают тех, кто собирается спилить дерево. Мы постоянно наблюдаем, как в городе спиливают деревья из-за строек, реконструкций улиц и так далее. Возмущения людей в таких случаях понятны. Но есть и другая проблема. Застройщики зачастую готовы заняться озеленением, то есть, возместить зеленые потери. Но у нас до сих пор нет закона о компенсационном озеленении. Он лишь недавно был принят в первом чтении. Да и в имеющихся правилах содержания зеленых насаждений столько пережитков! Например, замазывание срезов — краской, варом и так далее. И мы до сих пор производим побелку деревьев, чего давно уже не делается в Европе…

Чем занимаются арбористы?

— В Одессе есть много исторических деревьев. Дуб «Черная ночь», «Пушкинский тополь» и так далее. Как быть с такими реликвиями?

— Такие деревья требуют совершенно особой системы ухода.

За ними должны ухаживать специально обученные люди — арбористы, то есть, древоводы, специалисты по обслуживанию и уходу за деревьями как за индивидуальными организмами. У нас с этим дела обстоят плохо.

— Юлия, вам есть с чем сравнивать. Если обобщенно, то как складывается ситуация с жизнью и смертью деревьев в Одессе? Проще говоря, мы зеленый город у моря или нет?

— Ситуация, по сути, как во всей стране — не кошмар и ужас, конечно, но очень хочется, чтобы было лучше. Что имеем в нашем городе? Довольно сложную степную зону. И вот если рассуждать с этой точки зрения, то все, в общем, «еще ничего». Но если говорить об опасности, правильной формировке деревьев, городской эстетике, то многое оставляет желать лучшего, а порой и не выдерживает никакой критики. Это реалии сегодняшнего дня в Одессе. Могу привести в пример Польшу. Десять лет назад там была примерно такая же ситуация. Но они серьезно учились, в основном, у немцев. И благодаря планомерной работе городские службы Польши, которые смотрят за деревьями, научились ухаживать за всеми зелеными насаждениями в городах. Причем, ухаживать правильно во всех смыслах. Проще говоря, все там сейчас в этом смысле делается своевременно, планомерно, системно. Там уже у людей не возникает «наших» вопросов, почему спиливается то или иное дерево, а другое изо всех сил стараются сохранить.

Пора менять сознание

— Как же быть нам?

— Как я уже сказала, главная проблема заключается в том, что озеленением города в том, что мы зовем «в полном масштабе», у нас не занимаются. Наш «Горзелентрест», вроде бы, очень старается, но у него много других обязанностей, например, по уборке. Они на сегодняшний день попросту не смогут сделать то, что, к примеру, сможет коммерческая организация. С другой стороны, коммерческая организация не захочет заниматься многими работами в этом направлении, оплата труда не та. Вероятно, все дело, опять же, в том, что всем нам пора меняться глобально — на уровне сознания. Мы просто еще не доросли в этом направлении до уровня Европы. К тому же, не могу не отметить еще один момент: создавая или благоустраивая сквер или иной зеленый объект, нет смысла высаживать там хвойные, розы и прочие «дорогие» красавцы, которые «пользуются особым спросом». Есть другие, гораздо более дешевые методы озеленения общественных мест. Иначе, таковы уж времена, мы получим очередной акт «зеленого вандализма».

И немного оптимизма

— Ох, и не хочется оканчивать беседу на столь невеселой ноте… Юлия, а какое дерево все же считается самым одесским?

— Конечно же, наша белая акация (робиния). Ну а если заглянуть в исторические глубины, то, опять же, помним главное: мы живем в степной зоне. Когда взяли Хаджибей, на территории крепости росла всего лишь одна груша… И тот факт, что у нас сегодня много деревьев, то это, конечно же, результат огромной работы. Ну и если об оптимизме, то можно сказать, что благодатные изменения в теме современного озеленения города у нас все же происходят. Просто очень бы хотелось, чтобы это происходило не такими медленными темпами!

Беседовала Мария Котова

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