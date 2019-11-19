Заколоченные рестораны, пустующие пляжи и царство чаек: как сейчас выглядит пляж Аркадия

Пляжный сезон уже давно закончился. А это значит, что пляжи освобождены от навязчивых шезлонгов и прочих платных услуг. К морскому берегу приходит совсем немного людей. Из-за этого прибрежная зона стала просторнее, теперь она не так суетлива, даже если это пляж Аркадии.

Большинство заведений на набережной – сезонные, открываются весной и закрываются с приходом заморозков, когда пляжи мало кто посещает. Поэтому сейчас прибрежная зона пустует. Заколочены окна кафе, ресторанов, закусочных и прочих подобных заведений. Но не всех. Есть и рестораны, которые здесь работают круглый год. Аквапарк, разумеется, также вошел в число закрытых.

Основные посетители пляжа в это время года – это чайки и голуби. Их порой беспокоят люди, прогуливающиеся вдоль линии воды. Сейчас в Аркадии можно и на ротонду подняться, которую летом не достроили. С нее открывается вид на ближайшие участки пляжа и большинство высоток.

Фото: Артем Виноградов

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