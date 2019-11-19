В Одесском оперном театре установят металлодетекторы

Безопасный дом: как оборудовать жилье для пожилого человека Даже для человека среднего возраста скользящий коврик или высокий порог могут стать причиной травмы, а пожилого человека это может привести к инвалидности. Поэтому все в доме для пенсионера должно быть продумано до мелочей. Помогут в этом советы экспертов. ПОДРОБНЕЕ

Творческое безумие и алхимия созидания: в Одесском оперном театре готовятся к премьере “Травиаты” В субботу, 9 ноября, в Одессу съедутся представители оперной элиты из пятнадцати европейских стран – участники международного оперного форума. В конце дня их ждет еще одно, не менее значимое событие – премьера новой La Traviata в Одесском оперном театре. В отличие от наших гостей, одесситы смогут увидеть премьерный показ еще и 10 ноября. Билеты продаются в кассах театра и стоят от 50 грн. ПОДРОБНЕЕ